Actualizada 05/05/2018 a las 23:20

La SD Huesca se alzó al liderato este sábado en la jornada 38 de LaLiga 1/2/3 después de superar (2-4) al Córdoba, mientras que el Sporting de Gijón no pudo (2-1) con un Zaragoza decidido a volver a Primera gracias al doblete de Borja Iglesias. El cuadro oscense suma 71 puntos, para dormir líder al menos hasta que el sábado el Rayo Vallecano (70) visite al Granada.



Los de Rubi no tuvieron problemas para imponerse a un Córdoba que ve complicarse la salvación con cuatro jornadas por delante. Álex Gallar abrió la lata con una acrobática chilena.

El conjunto azulgrana se fue al descanso con el 0-2 y a pesar de que los blanquiverdes se empeñaron en dar emoción a El Arcángel, el Huesca rubricó su cuarta victoria seguida. Mientras, perdió el ritmo de las dos plazas de ascenso directo el Sporting, a pesar de asediar en la segunda parte al Zaragoza.



Los maños se quedaron con la primera parte en La Romareda, pero el doblete de Borja Iglesias no hizo tirar la toalla a los asturianos. Rubén García recortó en la reanudación y Cristian Álvarez bajo palos impidió que los de Baraja puntuaran. El Sporting se queda así con 68 puntos, a dos de un Rayo con un partido menos, mientras que el Zaragoza asienta la opción de promoción con 62.



Además, el Valladolid se mantiene al acecho de entrar entre los seis primeros, con los tres puntos que sumó (0-1) en Soria ante el Numancia. Mientras, el Tenerife despidió sus opciones, en un duelo sin goles pero con emoción hasta el final con el Almería, que sumó un punto de pequeño respiro por la salvación.

-RESULTADOS.

-Sábado.

Córdoba - Huesca 2-4.

Numancia - Valladolid 0-1.

Zaragoza - Sporting 2-1.

Barcelona B - Reus 0-1.

Tenerife - Almería 0-0.

-Viernes.

Alcorcón - Cultural 0-0.

-Domingo.

Nàstic - Osasuna 12.00.

Oviedo - Lorca 16.00.

Albacete - Cádiz 18.00.

Lugo - Sevilla Atlético 18.00.

Granada - Rayo 21.00.

Selección DN+