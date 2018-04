Izarra: dos finales más por delante

Actualizada 29/04/2018 a las 08:45

Merkatondoa se puso de gala para recibir a Osasuna Promesas, en una de las tres finales que les restaban a los de Estella. El Izarra saltó nervioso, impaciente y queriendo resolver pronto, lo que provocó multitud de imprecisiones y algún pito en la grada.



En una jugada aislada a la media hora de juego, Javi Martínez generó un pena máxima para los locales. Yoel Sola colocó el balón en el punto de penalti, lanzó al centro y levantó a una tribuna que ya celebraba el tanto cuando Gonzi, que se había lanzado a su izquierda, repelió el balón con la puntera del pie en la línea de gol.



En la última jugada de una primera mitad sin tiros a puerta, el Izarra botó una falta desde la izquierda que Miguel Díaz introdujo en propia puerta para regocijo de su gente. 1-0 y aire en las gradas de Merkatondoa.



Los de Fredi Álvarez, sin la presión de abrir la lata, jugaron su baza a balón parado en la segunda mitad y les funcionó con ayuda del portero rojillo. En un balón desviado que todo el campo vio que salía por línea de fondo, Gonzi metió la mano para enviar a córner. Yoel, con un potente cabezazo, se desquitó del penalti errado tras un magistral golpeo de Eguaras y puso el 2-0 en el marcador. Poco después, el siete volvió a sacar el guante a relucir y puso la pelota en la cabeza de Cisneros, que solo tuvo que girar el cuello para batir a un meta que pudo hacer más para detener el esférico. Con los tres goles de ventaja, los locales terminaron por hacerse con el partido y buscaron aumentar la renta para depender de sí mismos en posibles empates cuando finalice la liga dentro de dos jornadas.



No fue el mejor partido de los de Álvarez, ni siguió el guion esperado por los allí presentes. Tampoco corrieron como si estuviera en juego la temporada y, además, les sonrió la suerte que en otras ocasiones les había faltado. Sin embargo, el Izarra tenía que ganar, y ganó. Que en el fútbol es lo cuenta, y más cuando te quedan dos finales.



Fredi Álvarez: “El derbi se presenta muy interesante”





Fredi Álvarez, conocedor del importante paso en el día de ayer, salió a rueda de prensa contento con el trabajo de sus pupilos, aunque reconoció que no el dominio no fue total. “ Sabíamos que era un partido vital, que teníamos que ganar y creo que lo hemos hecho con contundencia. Bien es cierto que no ha sido un gran partido y que no hemos controlado muchas fases del juego, aunque hemos tenido mucha eficacia a balón parado”, comentó.



Además, quiso mandar un mensaje de tranquilidad: “A veces, la ansiedad y los nervios juegan en contra de cualquier equipo, como nuestra primera mitad de hoy. Tenemos que mantener la calma, nos enfrentamos a dos grandes equipos de esta categoría como Tudelano y Logroñés, pero vamos a tener nuestras opciones y si hacemos bien las cosas vamos a tener posibilidades de ganar los dos partidos. El derbi con el Tudelano se presenta muy interesante”, finalizó.



Amatriain: “He querido rendirle un homenaje”



Sergio Amatriain analizó el partido y señaló el gol al borde del descanso como la puntilla de los rojillos. “Durante la primera parte, el equipo ha competido muy bien. No hemos tenido grandes ocasiones, pero sí que hemos tenido dos o tres acciones de cierto peligro”. A lo que añadió: “Luego nos hemos metido un gol en el 45 y la segunda parte se complica mucho más, lógicamente el equipo no está para tirar cohetes”.



El técnico rojillo también achacó a los errores que han repetido durante la campaña la derrota en el día de ayer. “Nos cuesta hacer gol. Nos ha costado durante toda la temporada y con el resultado que teníamos al descanso ha sido complicado levantar la moral”, comentó.

Por último, quiso explicar el cambio a Miguel Díaz, que jugaba en su casa. “Era su último partido, porque se va a operar del hombro y he querido rendir un cierto homenaje, si se puede decir así, porque al final siendo de aquí, yo creo que la gente le iba a despedir bien”, sentenció.

