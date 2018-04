Título histórico para la Mutilvera a tres jornadas del final

23/04/2018 a las 06:00

Ya son campeones. Lo son desde el sábado. Jugadores, técnicos y aficionados de la Mutilvera celebran su primer título de la historia en Tercera División tras el empate en la Agrupación entre el San Juan y el Cantolagua. Lo suyo hubiera sido celebrarlo en el campo. Lo comentaron el domingo, después del partido que les enfrentó al Idoya en Iturtxipia y que dejó un reparto de puntos con empate a uno en el marcador. Pero no todo podía ser perfecto.



La Mutilvera cierra, a tres jornadas de finalizar la temporada, una campaña de lujo. Una etapa que no ha sido fácil ni para el técnico, Andoni Alonso, ni para los jugadores, capitaneados por Daniel Ederra. Lo reconocieron los dos. “El objetivo está cumplido. Es la primera vez que ganamos la liga y estamos muy contentos”, declaró Ederra que hace unos meses se calzó el brazalete en la camiseta que defiende desde hace siete años. “En un año ha habido muchos cambios. Solo seguimos cinco y nos hemos adaptado todos”.



Alonso llegó el domingo al campo del que se despidió hace casi doce meses para poner en marcha un proyecto que, a pesar de los baches, ha ido sobre ruedas. “A medida que íbamos entrando unos, iban saliendo otros. Hubo que rehacer el equipo desde cero y contar con 17 nuevos fichajes que se han compenetrado a la perfección. Han rendido al máximo y casi no hemos cedido puntos en una categoría muy igualada”. El técnico celebró el título en un terreno que conoce bien. “Ha sido bonito. Reencontrarte con amigos y conocidos en el campo y en la grada ha sido emotivo”.



Ederra y Alonso lo tienen claro: toca seguir jugando. “Todavía quedan tres partidos de liga y, después, la fase de ascenso. Los equipos que están en la parte alta de la tabla están al máximo y no nos podemos relajar. Si dejamos de competir, no nos ayudamos nada a nosotros mismos”, afirmó contundente Alonso. El mismo parecer mostró el capitán. “Hay que seguir manteniendo el mismo nivel que hemos demostrado hasta ahora. Hay que estar a tope. En seguida viene la promoción y no podemos bajar el pistón”, recalcó Ederra.



Seguirán trabajando por volver a Segunda B. “Los chavales se merecen subir. Lo han dado todo. Se han adaptado, acoplado y han mostrado una unión en el vestuario ejemplar”, apuntó Alonso. Una opinión que compartió Ederra. “Son un grupo de gente muy joven que nunca ha disputado una fase de ascenso. Toca jugarla y, sobre todo, disfrutarla”.

Selección DN+