El Izarra paga caro sus errores en Burgos

09/04/2018 a las 06:00

El Izarra pagó caros sus errores en El Plantío. El cuadro de Fredi Álvarez dejó buenas sensaciones y mereció un resultado positivo, pero no fue capaz de sacar adelante un minuto desastroso, el 13 de partido, en el que su guardameta concedió un autogol y, tras el saque de centro posterior, una pérdida supuso el 2-0. Ese marcador adverso no pesó en el ánimo y en el juego navarro, pero sí resultó fundamental, especialmente porque el desacierto en el remate fue más que notable en el Izarra.

Y es que los navarros tuvieron más y mejores oportunidades en el su duelo ante el Burgos. A los 5 minutos de juego ya habían avisado de sus intenciones y el 10 Eguaras envió una falta lejana junto al poste: tan cerca que en parte de la grada se cantó gol.

Pero como tantas veces sucede, se pasó en cuestión de minutos del 0-1 al 1-0. Y de la forma más dolorosa posible: David Martín colgó desde la esquina y Julio, de manera inexplicable, impulsó el balón hacia sus propias redes. Un error clamoroso que se combinó con una pérdida medio minuto después que Martín aprovechó para penetrar en el área y ceder a Adrián Hernández el segundo tanto (2-0).

El encuentro se puso muy cuesta arriba para los de Fredi, que no se rindieron pese a ello, sabedores de sus necesidades clasificatorias. Ese empuje navarro y un error de Saizar al recepcionar un pase de Beobide hicieron dudar al Burgos e impulsaron la moral del Izarra, que se volcó en busca de la remontada. Pero no tenía el día en el remate el conjunto este domingo rojillo. Gorka envió al larguero en el 39; Bruno envió a las nubes una buena acción de Briñol (m.47), Saizar solventó con un paradón final una doble oportunidad de Cabrera tras un saque de esquina (m.64); el propio cabrera obligó a intervenir nuevamente al meta local (m.69) e incluso en el descuento una sensacional chilena que llevó los aplausos a la grada no encontró portería por intermediación de Saizar.

Burgos 2 Saizar; Eneko, Borda, Julio Rico, Cantero; Cusidor, David Martín, Adrián Cruz (Manzano, m.37) (Carlos Álvarez, m.74)), Beobide; Iker Hernández y Adrián Hernández (Pablo del Álamo, m.93).

Izarra 0 Julio Iricíbar; Eguaras, Cabrera, Josetxo, Eneko; Briñol (Manu, m.71), Yoel; Gerard (Manny, m.65), Javi (Gassama, m.65), Bruno y Gorka.

Árbitro. Fernández Rodríguez, asistido por Vázquez Martínez y Hernández González (Colegio Gallego). Amonestó a Cantero, David Martín y Carlos Álvarez por el Burgos, y a Gorka y Gerard por el Izarra.

Goles. 1-0 (m.13). Julio (p.p). 2-0 (m.13). Adrián Hernández.

Incidencias. El Plantío, 3.000 espectadores.

Selección DN+