Fernando Torres anuncia su adiós del Atlético de Madrid

Actualizada 09/04/2018 a las 15:45

El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres ha anunciado este lunes 9 d eabril que el próximo 30 de junio abandonará el conjunto colchonero una vez que finalice su actual contrato, descartando una renovación de cara a la próxima temporada, y confesó que no ha sido una "decisión sencilla" porque deja "su casa".

"Ahora disfruto del Atleti que siempre soñé, un Atleti campeón y que siempre será mi casa. Esta va a ser mi última temporada en el club. No ha sido una decisión sencilla, me ha costado mucho tomarla, pero viendo la realidad y las circunstancias es lo mejor", avanzó Torres durante un acto publicitario con LG, confirmando el final de su segunda etapa en el club rojiblanco, al que volvió en el mercado invernal de la temporada 2014/15.

Fernando Torres admitió que tenía la "necesidad" de contarle esta importante decisión a la afición atlética porque siempre le han dado "todo su cariño". "Me queda un mes y pico y espero que estén conmigo y entre todos lo hagamos lo más llevadero posible", declaró.

Además, el punta rojiblanco reconoció que la decisión "tenía que llegar antes o después". "Tenía el compromiso del club de estar hasta cuando yo decidiese. Sabíamos que ese momento tenía que llegar. Pero creo que es el mejor momento, aunque nunca es fácil. El protagonismo que tengo es poco y creo que tengo que dejar paso a otros. Creo que aportar mucho y hoy no lo estoy consiguiendo. Yo quiero seguir jugando y ése es el gran motivo. No te puedo decir uno solo, son sensaciones y creo que es lo mejor", explicó.

El ariete no considera que sea una decisión precipitada. "Se habla del entorno, pero todos tienen tienen nombres y apellidos y expresan su opinión. Desde los 17 años estoy expuesto a la crítica y ya he aprendido a convivir con ella. Aquí somos todos profesionales y sabemos a lo que nos referimos. Pero no es un día de reproches. Quería explicar lo que siento porque siempre lo hago con transparencia y necesitaba decirlo. Sé lo que significo para los aficionados y lo que ellos significan para mí y creo que es una decisión correcta. Pero quiero disfrutar lo que queda", añadió.

En ese sentido, el fuenlabreño aseguró que su idea era retirarse "aquí", en el equipo colchonero. "No siempre va todo como uno espera, pero me veo con físico y mentalidad para seguir porque me encuentro bien. Buscaré jugar en otro sitio porque este año he hecho goles, pero veo que eso no me va a llevar a tener más opciones de jugar. Todos los años acababa jugando pero este año ha costado más", aseguró.

Torres, que anunció su decisión en un acto publicitario, dejó claro que ni el técnico Simeone ni sus compañeros sabían su idea. "Estaba casi decidido, pero hasta hace pocos días no tomé la decisión de contarla a los medios. Solo lo sabía Gil Marín. Mis compañeros lo afrontarán con naturalidad porque esto pasa en cada mercado. Todos estamos de paso en los clubes", evidenció.

"No cambiaría nada, son más de tres años muy positivos. Siempre conseguí ganarme el sitio y sentirme importante. Cuando no jugaba lo aceptaba con profesionalidad, así que yo tengo la conciencia tranquila. El compromiso va a ser el mismo. Si ha habido momentos en los que los que las cosas no se han hecho bien, pero el cariño de la afición lo compensa todo. Olvido todo porque merece la pena jugar con esta camiseta el tiempo que sea. Tengo la suerte de estar donde siempre quise estar y eso tapa todo lo demás", agregó.

"MI RELACIÓN CON EL CHOLO ES PROFESIONAL"

Respecto a su relación con Simeone, el '9' rojiblanco aseguró que es "profesional, ni buen ni mala". "Hemos sido compañeros y ahora es entrenador. Yo no voy a participar en una división Torres-Simeone porque somos poquitos y tenemos que estar todos juntos, sin fisuras. Lo que he hablado con él, lo he hecho de puertas para dentro. No hay problemas con nadie, es una decisión mía. Siempre he unido y quiero irme con la sensación de haber ayudado luchando, sin rendirme", expresó.

Ante el futuro, el 'Niño' aseguró que aún no tiene en mente ningún equipo ni ninguna competición. "Ahora sí que escuchamos ofertas y habrá que valorar muchas cosas. Habrá que sentarse, pero ahora no quiero que me quite tiempo de lo importante, el Atleti", indicó.

Aún quiere disfrutar del fútbol. "Ojalá pueda volver algún día pero en una posición en la que yo pueda aportar más allá de lo deportivo. He jugado en grandes clubes, conozco estructuras bien hechas y aquí hay mucho en lo que mejorar", declaró respecto a una posible vuelta a "su hogar" en un futuro cuando cuelgue las botas.

"TENEMOS MOTIVOS PARA SER OPTIMISMAS EN EL MUNDIAL"

Más allá de su salida el próximo verano, Torres recordó su gol con España ante Alemania, que significó la primera Eurocopa para el combinado que dirigía Luis Aragonés. "Llegaban las fases finales de Eurocopas y Mundiales y mirábamos delante de la televisión soñando que alguna vez fuera nuestro momento. Estoy muy orgulloso de haber formado parte de ese gran equipo en el que Luis Aragonés nos hizo creer que el sueño se podía hacer realidad", recordó.

"Luis Aragonés me puso contra la pared y me dijo es hoy o nunca. Le toca a usted y vamos a ser campeones de Europa. Es una gran anécdota, era nuestro día y me dio la repsonsabilidad. De hecho, me dijo que iba a meter dos goles, pero fue uno y todos contentos", rememoró recuerdos de esa final entre risas.

Por último ante el Mundial de Rusia, Torres piensa que hay "motivos para ser optimistas". "Estos jugadores se pueden volver a traer la Copa que tanto queremos. Estoy encantando de forma parte de esta familia y ojalá podamos celebrarlo de nuevo todos juntos", sentenció.

