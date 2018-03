El abuelo de un futbolista gana 19.400€ tras el debut de su nieto con Inglaterra

El abuelo del futbolista del Bournemouth Lewis Cook ha ganado 17.000 libras (19.400 euros) tras el debut de su nieto con la selección absoluta de Inglaterra en el partido amistoso contra Italia (1-1).

Hace cuatro años, Trevor Burlingham se jugó 500 libras en la casa de apuestas William Hill a que su nieto, de entonces 18 años, debutaría con el equipo mayor de los 'Tres Leones' antes de que cumpliera 26 años.

Cook fue llamado a la selección el pasado mes de noviembre, poco después del triunfo inglés en el Mundial sub-20, pero no llegó a debutar.

Delighted and honoured to make my @England debut last night at Wembley. Thankyou for all your support.. dream come true pic.twitter.com/2HjzkalkAI