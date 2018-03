Mikel Merino, convocado para los próximos dos partidos de la Sub-21

Actualizada 16/03/2018 a las 16:53

El navarro Mikel Merino (Newcastle) vuelve a entrar en la lista de convocados del seleccionador español Sub-21, Albert Celades, para los partidos de clasificación para el Europeo ante Irlanda del Norte y Estonia, en la que el bético Francis, los sevillistas Carlos Fernández y Juan Soriano, Adama Traoré y Aleix García son las novedades.

Los convocados viajarán el próximo martes 20 de marzo a Belfast para preparar el primero de los dos encuentros previstos este mes. Así, España se enfrentará a Irlanda del Norte el jueves 22 de marzo y cinco días después lo hará ante Estonia en Ponferrada (León). Los dos encuentros son clasificatorios para el Campeonato de Europa de 2019, que a su vez servirá para repartir los billetes para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Respecto a los duelos ante Islandia y Eslovaquia, las dos novedades en la lista las ofrecen Adama Traoré, extremo derecho del Middlesbrough; Aleix García, mediocentro del Girona; el bético Francis y los sevillistas Carlos Fernández y Juan Soriano.

Sobre la presencia del centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos, que no cuenta con minutos en el conjunto de Zinédine Zidane, el preparador catalán reconoció que es una situación que le preocupa. "Me preocupa, porque me gustaría que jugara más. Es un jugador muy importante para nosotros", indicó.

"Hablé con él. El problema que tiene es la competencia. Tiene otros compañeros que también son muy buenos, es consciente de su situación y tiene que tratar de revertirla", añadió.

El seleccionador español habló de las novedades en la convocatoria. "Tenemos varias novedades. Carlos vuelve; Francis que nunca ha pasado por ninguna categoría, pero que lo está haciendo muy bien; Aleix ya estuvo con nosotros en la preparación del Europeo de Polonia, y Adama lo está haciendo muy bien en el 'Boro' y era el momento de llamarle", subrayó.

Por otra parte, Celades reconoció que están siguiendo al lateral del Deportivo Alavés Martín Aguirregabiria. "Es un chico que valoramos para que pueda estar con nosotros", afirmó, antes de hablar de Francis Guerrero.

"Empezó a jugar de lateral hace muy poquito, y con la nueva posición nos ha llamado la atención. Tenemos varios jugadores en esa posición, pero dada esa adaptación tan rápida pensamos que nos podría ayudar", concluyó.

