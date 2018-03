Actualizada 10/03/2018 a las 22:00

El Rayo Vallecano afianzó la segunda posición de LaLiga 1/2/3 al imponerse por 0-1 en Almería y el Cádiz, después de tres jornadas sin ganar, se reencontró con el triunfo ante el colista, el Sevilla Atlético (4-1), y escaló hasta el tercer puesto.

Nueve encuentros acumula ya el equipo de Míchel sin conocer la derrota. Esta espectacular racha le ha convertido en el perseguidor del líder, el Huesca, y en un más que serio aspirante a alcanzar el ascenso directo.

No obstante, aún tiene al Cádiz, tercero, cerca, a tres puntos, después de poner fin a su mala racha por la vía rápida ante un filial sevillista que no se rindió pero que no levanta cabeza. La diana de Unai López a los 22 minutos resolvió el encuentro del equipo rayista en el estadio de los Juegos Mediterráneos, donde impuso su oficio y fue en líneas generales a un cuadro almeriense que trataba de ganar en tranquilidad y no lo consiguió.

Tuvo más y mejores ocasiones el Rayo para ganar incluso con mayor claridad, pero le valió el tanto del jugador de Rentería, para obtener un triunfo muy importante y asentarse a la estela (dos puntos) del Huesca, que visitará en el último encuentro de la trigésima jornada al Reus.

El Cádiz no se podía permitir un nuevo tropiezo en el Ramón de Carranza, y menos ante el colista. Los hombres de Álvaro Cervera no dejaron lugar a la duda. Álvaro García y Álex Fernández encarrilaron el choque en poco más de veinte minutos.

Carlos Fernández acortó distancias a doce minutos del final, pero el Sevilla Atlético no pudo meter presión al cuadro cadista, que sentenció poco después con una diana de Salvi Sánchez y puso la guinda Mohammed Traoré, que acababa de entrar al capo.

Entre los aspirantes, la cruz del sábado fue para el Granada, que se mostró incapaz ante el Nástic, el mejor visitante de la categoría, que sumó su séptimo triunfo del curso lejos de su campo del curso y con ello se aleja de la zona de descenso.

En Los Cármenes los protagonistas fueron Omar Cardoso, autor del único tanto de la contienda, y el portero macedonio Stole Dimitrievski, que fue un muro para el Granada, incluido un penalti en el tramo final del partido lanzado por el venezolano Darwin Machís.

Queda provisionalmente cuarto el conjunto granadino, que podría ser alcanzado este domingo por Sporting y Osasuna si ganan a la Cultural Leonesa y al Albacete este domingo.

Alcorcón y Valladolid sumaron un punto en Santo Dominto (0-0). Botín insuficiente para ambos, los locales para alejarse de la quema y los visitantes para no alejarse más de la zona de promoción, de la que, a falta de completarse la jornada, le separan dos puntos.

