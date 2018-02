26/02/2018 a las 06:00

La Peña Sport se llevó los tres puntos de Merkatondoa, en un partido que nunca tuvo un dominador claro. Sin que ninguno de los dos conjuntos fuera capaz de imponer su ritmo, el choque fue un toma y daca constante en el que las ocasiones más claras llegaron desde el lado visitante.

A menudo, el fútbol considera que quien perdona termina pagándola, pero en esta ocasión el premio de la constancia y la fe llegó a falta de tan solo cuatro minutos para el final. Úriz fue el autor del tanto visitante en un remate a bocajarro, ante el que Iricibar poco o nada pudo hacer. Ante semejante jarro de agua fría, a los de Estella solo les quedaba apelar a la épica o cruzar los dedos en busca de una suerte, que este año no está de su lado.

Tuvo el encuentro intensidad, un notable comportamiento deportivo por parte de todos los protagonistas, jugadas polémicas, una buena dosis de emoción, pero un único gol, y eso que el balón estuvo rondando una y otra portería, desde que en el minuto cuatro llegara la primera jugada de peligro. Úriz probó al guardameta local con un disparo blando, que animó a los pupilos de Rodrigo, que gozaron de otra oportunidad en el lanzamiento directo de una falta por parte del lateral zurdo Eneko. La respuesta llegó por parte de Hinojosa, que estuvo a punto de batir a Álvaro en una internada en la que se llevó el balón a trompicones, hasta que su disparo se estrelló en el cuerpo del portero. A partir de ese momento, los estelleses dispusieron de varias llegadas en las que Laborda y Yoel buscaban insistentemente los centros que les enviaban por ambas bandas. De una de las frecuentes internadas de Eguaras, llegó el remate más claro del Izarra por medio de un activo Yoel, pero el esférico salió ligeramente desviado.

La reanudación sirvió para que unos y otros siguieran apostando por el mismo planteamiento táctico, confiados en que la oportunidad, tarde o temprano, iba a llegar. El primero en intentarlo fue Bruno con una volea, que a punto estuvo de convertirse en una asistencia para Laborda. No obstante, la ocasión más clara la tuvo en una vertiginosa contra Xabi Calvo, pero su disparo no encontró portería. El partido seguía sin romperse. Izarra y Peña Sport no permitían espacios en la espalda de sus defensas, y solo una jugada a balón parado, un error de bulto o una genialidad podía decantar la balanza hacia uno u otro lado. Eso, o un cúmulo de circunstancias, como la que desató la discutida expulsión de Laborda por dos tarjetas amarillas. Esta circunstancia la aprovechó de manera muy inteligente Valdo, bajando a recibir un balón en la medular y aprovechando su experiencia para sortear a su par, combinar con Maeztu y celebrar junto al resto de compañeros el golazo de Úriz, con un remate inapelable, que terminaba convirtiéndose en tres puntos para seguir pensando que la permanencia es posible.

0 - Izarra. Iricibar, Eguaras, Maestresalas, Cabrera, Cacho, Cisneros, Bruno, Yoel (Javi Martínez, m.73), Hinojosa (Briñol, m.66), Manuel (Gerard, m.24), Laborda.

1 - Peña Sport. Álvaro, Sarriegui, Endika, Xiker, Eneko (Maeztu, m.80), Ceberio, Lacruz (Socorro, m.70), Alonso (Mario, m.73), Calvo, Valdo, Úriz.

Árbitro. Catalá Ferrán del colegio catalán, ayudado por Orgaz Serrán y Masip Vidal. Amonestó por los locales a Eguaras, Cabrera, Bruno, Javi Martínez y en dos ocasiones a Laborda por lo que fue expulsado en el minuto 74. Por parte de la Peña, vieron la tarjeta amarilla Eneko, Ceberio, Valdo y Socorro.

Goles. 0-1 (m.86): Úriz.

Incidencias. 550 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del Ertzaintza, Inocencio Alonso, fallecido en Bilbao la semana pasada.

