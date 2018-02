12/02/2018 a las 06:00

Reparto de puntos en un partido muy disputado, pero con pocas ocasiones para los dos equipos, en el que no se movió el resultado inicial. Los dos técnicos hicieron cambios respecto a la pasada jornada. Roberto Aguirre introdujo tres permutas en la alineación que cayó en Tajonar ante el Promesas. Íñigo Valencia hizo únicamente un cambio en el equipo que ganó al Caudal (3-1), Víctor Bravo, que no entró en la convocatoria, dejó su sitio en el once para Delgado.

La necesidad obligaba a los dos equipos a salir a por los tres puntos, a los asturianos para salir de la zona de descenso y al Tudelano para acercarse a la cuarta plaza. El primer tiempo comenzó con mucho ritmo y llegadas de los dos equipos. El Tudelano pudo adelantarse con un remate a la media vuelta de Juan Esnáider, que despejó David Tejero con apuros. Álex Cruz, que se estrenaba en Villaviciosa, fue el mejor de los locales en la primera mitad, y suya fue la primera ocasión del Lealtad, pero su remate se marchó alto.

Se llegó al descanso con el empate inicial, tras un primer tiempo igualado, sin ocasiones claras, donde el Lealtad terminó atacando, pero sin remate, tan sólo un cabezazo de Chema Moreno a las manos de Pagola.

El Tudelano entró mejor al segundo tiempo y tuvo una buena ocasión en el minuto 53, tras un centro de Iñaki Jiménez desde la derecha que remató Adán en el segundo palo. Los de Valencia se fueron diluyendo y el Lealtad comenzó a llegar, sin embargo, los navarros lo intentaron hasta el final. Óscar Vega probó con un disparo que detuvo Tejero en dos tiempos, y, ya en el descuento, Adán con un disparo dentro del área que sacó el defensa Álex Blanco con apuros.

0 - Lealtad. David Tejero, Keko, Omar Hernández, Álex Blanco, Héctor Galiano (Mauri m. 62), Álex Cruz (Jorge Fernández m. 80), Rodri Martínez, Mendi, Robert Martínez, Chema Moreno (Iván Garrido m. 76) y Álvaro Montero.

0 - Tudelano. Pagola, Delgado, Meseger, Corral, A. Barrera, Iñaki Jiménez (Mika m. 72), Lázaro, Adán Pérez, Óscar Vega, Juan Esnáider (Puche m. 83) y Ion Vélez.

Árbitro. López Parra. Amonestó a Héctor Galiano por el Lealtad y a Meseger, Ion Vélez, Adán Pérez y Andrés Barrera por el Tudelano.

Incidencias. 250 espectadores en Les Caleyes. Se guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador local, “Poldín”.

