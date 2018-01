Rafa Benítez asegura que Mikel Merino no se moverá del Newcastle

Actualizada 30/01/2018 a las 16:53

El entrenador español del Newcastle, Rafa Benítez, ha salido al paso de los rumores que sitúan al centrocampista navarro Mikel Merino en la órbita del Athletic Club.

Tras la salida de Aymeric Laporte rumbo al Manchester City, el Athletic se ha lanzado a la búsqueda de refuerzos que cubran el vacío dejado por el central francés, aprovechando los 65 millones de euros recibidos por su cláusula de rescisión.

El primer fichaje en caer ha sido el del central de la Real Sociedad Íñigo Martínez, pero los dirigentes del Athletic también han vuelto a la carga para conseguir llevar a Bilbao a Mikel Merino.

Benítez, cuestionado por los periodistas ingleses este martes, ha cerrado las puertas a la entidad de Ibaigaine: "He recibido mensajes de periodistas españoles preguntando y les digo que no, que no se va".



Selección DN+