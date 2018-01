La Peña Sport no pudo sacar nada ante el Mirandés

Actualizada 29/01/2018 a las 09:27

Lo intentó la Peña Sport de todas las formas posibles, pero un inicio loco de partido condicionó un buen duelo de los locales ante el segundo clasificado, el Mirandés.

Sonó el pitido inicial y en menos de un minuto, el conjunto de Miranda de Ebro ya había logrado subir un gol al marcador. La primera ocasión y el balón finalizó en el fondo de la red. Igor Martínez desbordó por banda derecha para plantarse solo ante Álvaro Iso, que nada pudo hacer ante un buen disparo cruzado del jugador visitante.

El tanto sentó como un jarro de agua fría a los de Tafalla que, sin embargo, supieron reponerse del mal inicio. Cinco minutos tardaron los jugadores de la Peña Sport en igualar el luminoso con un gol de Oier Sarriegi. El lateral aprovechó un rechace tras un tiro de Adrián Socorro que detuvo el meta Jesús para poner el 1-1. Los tafalleses volvían a entrar en el partido, pero poco les duró la alegría.

En la jugada siguiente, el Mirandés volvió a golpear a la Peña Sport con un gol que, de nuevo, pillaba desprevenidos a los pupilos de Rodrigo Hernando. Con el portero local en el suelo, Borja Sánchez envió de volea el esférico hacia la portería donde ningún jugador de la zaga local pudo hacer nada para detener la jugada.

En menos de diez minutos, la Peña Sport había logrado un empate para después volver a ponerse por detrás en el marcador con un resultado que dejaba la incertidumbre para lo que restaba de partido. El grupo tafallés no quiso bajar los brazos y acosó la portería visitante. Primero con un córner que Urdíroz remató de cabeza desviando el balón por encima del larguero. Poco después, Valdo tuvo su oportunidad al plantarse dentro del área con la pelota, pero el centrocampista no llegó a sentenciar la jugada.

Mientras tanto, el Mirandés continuó acechando la portería de Álvaro Iso con llegadas del exizarrista Camacho ayudado por un peligroso Borja Sánchez. Pero la zaga de la Peña Sport mantuvo la compostura y supo desbaratar cada acometida rival llegando al descanso sin más movimientos en el marcador y con un duelo igualado donde cualquier cosa podía pasar.

Tras el paso por vestuarios, el choque continuó con la misma tónica. Pronto volvió a avisar el conjunto visitante con un remate de Igor Martínez repelido con un paradón del guardameta tafallés. Ambos conjuntos tuvieron momentos de buen juego con elaboradas triangulaciones, pero poco a poco se fue perdiendo el peligro cara a portería.

La Peña Sport continuó empeñada en lograr un nuevo empate que le permitiera volver a sumar y resarcirse de la derrota de la jornada anterior, pero finalmente el acierto llegó de la mano del Mirandés. El delantero Camacho, en un rechace, encontró la pelota que, de cabeza, introdujo en la portería local.

El Mirandés abrió más la brecha, pero los de Tafalla no desistieron y buscaron recortar distancias, pero el marcador no se volvería a mover y los puntos fueron para Miranda de Ebro.

Hernando : “Tenemos que aprender de los errores”

El entrenador de la Peña Sport, Rodrigo Hernando, explicó que “habíamos planteado el partido acertadamente, pero ya nos ha pasado que nos meten un gol, nos desconcentramos y nos cuesta muy caro. No podemos más que aprender de los errores y continuar. Tenemos que intentar calmarnos y saber jugar el tiempo de partido”.

A pesar de que jugaron el miércoles duelo de Copa, Rodrigo admitió que “he visto al equipo bien físicamente. Con el 1-2 estábamos dominando y ellos en una jugada aislada te meten el 1-3 y se te pone cuesta arriba. En la segunda parte hemos tenido más posesión y hemos metido al Mirandés en su campo. Yo pensaba que este partido lo podíamos ganar y me voy con esa sensación”.

El técnico declaró que “hemos fallado en el último tercio del campo donde se nos oscurecen un poco las ideas”, y defendió que todos los jugadores rindieron a un “altísimo nivel” a pesar de la baja de un jugador clave como Diego Lacruz. “Una de nuestras fortalezas es que somos un equipo con mayúsculas”, añadió. Respecto a su expulsión, Hernando dijo que “prefiero no hablar de los árbitros, pero yo no he dicho nada. Son cosas que suceden, arbitrar es complicado”.

Peña Sport. Álvaro, Sarriegi, De Frutos, Iván, Xiker, Urdíroz (Mario, m.59), Valdo, Alonso, Adrián Socorro (Maeztu, m.78), Xabi Calvo y Fermín Úriz (Ceberio, m.57).



Mirandés. Jesús, Paris, Quijero, Prieto, Andreu, Romero, Igor Martínez (Eloy, m.68), Roberto López, Camacho (Cervero, m.79), Borja Sánchez (Jaime Santos, m.85) y Undabarrena.



Árbitro. Carlos Calderiña, asistido por Julián Villaseñor y Óscar Carballo (Comité catalán). Amonestó por la Peña Sport a Iván, Alonso, Adrián Socorro y expulsó al técnico Rodrigo Hernando. Por el Mirandés amonestó a Jesús, Prieto y Undabarrena.



Goles. 0-1 (m.1): Igor Martínez. 1-1 (m.6): Sarriegi. 1-2 (m.8): Borja Sánchez. 1-3 (m.78): Camacho.



Incidencias. Alrededor de 600 espectadores en el San Francisco de Tafalla.

