El Gernika doblega al Izarra

Actualizada 29/01/2018 a las 08:59

El Izarra empezó mejor que su rival, pero sin generar ocasiones de gol. Opuso el Gernika ante ese dominio estéril una férrea estrategia de orden, que no se descompuso en ningún momento. Olvidado el juego de ataque, la lucha se centró en la línea medular, aunque los navarros generaron algo de inquietud a balón parado. Confío el equipo vizcaíno todas sus armas en la velocidad y oficio de su delantero Santamaría, quien hasta en dos ocasiones puso a prueba los reflejos de Julio, el meta local. Oti en el trabajo de contención se las veía con un Hinojosa más apagado que otras veces por lo que el juego de creación dio paso a un fútbol más directo. Por lesión, el Izarra perdió en el minuto 24 al central Casado, con rotura de peroné, por lo que el jugador, que era intervenido esa misma tarde, causa baja para lo que resta de temporada. Olvidados ambos porteros, sin que apenas tuvieran que intervenir el encuentro alcanzaba el intermedio. Reiteraron ambos protagonistas el mismo esquema en la segunda mitad. Tuvo algo más de ambición el Izarra en esos primeros minutos. Intentó echar el balón al suelo y abrir el juego por las bandas, donde Bruno y Eguaras pudieron cargar el juego ofensivo por la parte derecha, pero sin encontrar rematador a sus innumerables centros. Fue como consecuencia de una falta lejana, a cuatro metros de la línea del área, como llegó el único tanto de la tarde. Enzi conseguía colocar el esférico en la misma escuadra, salvando la nutrida barrera defensiva. A partir del tanto, y con otros dos cambios, el banquillo local intentó acumular más efectivos por delante del esférico, pero se puso mucho más corazón que cabeza, y el Izarra seguía sin disparar entre los tres palos de Carrió, quien apenas tuvo que intervenir en toda la tarde. Las entradas de Briñol y Javi Martínez ofrecieron un poco más de empuje, pero no fue suficiente. Los visitantes siguieron fieles a un estilo sobrio, y no concedieron ninguna posibilidad a los atacantes contrarios.

Álvarez: “Creo que era un partido de 0-0”

El entrenador del Izarra, Fredi Álvarez, que debutaba en el banquillo local, aseguró: “No estoy contento porque nuestra idea era ganar, aunque todos sabemos que enfrente tenemos a un gran rival que está firmando una campaña extraordinaria. Sin embargo, no creo que el Gernika haya hecho más méritos que nosotros para llevarse el partido”.

El partido destacó por la seguridad defensiva de ambos conjuntos, por lo que el técnico admitió: “Creo que el partido era de 0-0. No porque lo hayamos buscado ninguno de los dos, pero se ha dado así. Apenas ha habido ocasiones, y al final ha sido, como casi siempre, un detalle el que desnivela la balanza”. Respecto a esos pequeños detalles que desnivelaron el partido, el técnico gallego aseguró: “Ellos han anotado un gran gol de falta directa, y aunque lo hemos intentado con más corazón que cabeza, los tres puntos han volado”.

Izarra. Julio, Eguaras, Casado ( Maestresalas, m.24), Josetxo, Cacho, Cisneros, Bruno, Hinojosa, Manu (Javi Martínez, m.56), Arnau (Briñol, m.75), Laborda.



Gernika. Carrió, Petxarromán, Berasaluce (Larrucea, m.71), Bilbao, Kevin, Torrealdai, Abaroa, Oti, Santamaría (Murgoitio, m.79), Enzi (Carracedo, m.88), Etxabe.



Árbitro. López Parra, ayudado por Santamaría Carrión y Zubillaga Serrano, del colegio cántabro. Mostró tarjetas amarillas a Cisneros, Hinojosa y Briñol por el Izarra y a Bibao y Santamaría por los visitantes.



Gol. 0-1 (m.55): Enzi.



Incidencias. 400 espectadores en las gradas de Merkatondoa. Debutó como entrenador local el gallego Fredi Álvarez, tercer entrenador de la temporada.

