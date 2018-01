Fausto reconoce que no pudo "decir no" ante el interés del Cádiz

Actualizada 25/01/2018 a las 16:25

El centrocampista Fausto Tienza, nuevo refuerzo del Cádiz en este mercado invernal, reconoció este jueves que no pudo "decir no" ante el interés del club gaditano por su contratación.

Fausto, procedente deOsasuna, ha sido presentado en el estadio Ramón de Carranza como nuevo futbolista del Cádiz, con el que ha firmado un contrato por lo que resta de esta temporada y una más.

El jugador pacense, de 28 años, tuvo palabras de reconocimiento para el club navarro, en el que ha pasado una temporada y media, la pasada en Primera División.

"Me he sentido muy querido" en Pamplona, destacó en rueda de prensa Fausto, que también lamentó el descenso de la temporada anterior y el hecho de no haber podido contar con más minutos en ésta en el equipo osasunista.

El centrocampista, que sólo ha jugado esta campaña cinco partidos con los rojillos, aseguró que se encuentra "muy preparado físicamente" para poder debutar con el conjunto amarillo. Fausto se definió como un jugador "generoso" en su aportación en el campo de juego y esperó "asimilar" pronto lo que le ha pedido el entrenador cadista, Álvaro Cervera.

