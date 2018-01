Edu de Prados ficha por el Tudelano

Actualizada 25/01/2018 a las 08:27

El Tudelano continúa amoldando su plantilla en esta mitad de temporada. Por una salida, una llegada. El pasado 3 de enero, el club comunicó la marcha de Álex Sánchez, quien pone rumbo a Australia. Esta salida se vio reforzada con la llegada del delantero Juan Esnáider. Este miércoles, el conjunto de Tudela despidió al mediocentro Jannick Buyla, que vuelve al equipo del que procedía, el Real Zaragoza, para dar la bienvenida a un portero, Edu de Prados.



El guardameta es la nueva incorporación del Club Deportivo Tudelano para lo que resta de temporada y fue presentado este miércoles por su presidente Jesús Miranda. Edu de Prados (07/10/1993) se unió el pasado mes de julio a la Peña Sport para jugar en Segunda B. Categoría en la que ya había competido la campaña anterior con la Mutilvera, pero con la que vivió un descenso.



De Prados empezó esta temporada contando con minutos con el conjunto tafallés. Sin embargo, la llegada del nuevo entrenador, Rodrigo Hernando, no favoreció al jugador pamplonés, quien ha decidido buscar una oportunidad fuera de Tafalla. “El nuevo entrenador apostó por el otro portero (Íñigo Calvo) y dijo que yo jugaría cuando él se lesionara. He jugado en la Copa (contra el Alavés) y ahora estando él lesionado no ha confiado en mí”, relata Edu de Prados.



El jugador decidió cambiar de proyecto y el Tudelano le presentó la oportunidad. “El Tudelano sabría mi situación. A partir de ahí me llamó el míster (Íñigo Valencia) y se fueron cerrando las cosas. Se ha dado la circunstancia de ir a Tudela y ahí vamos. No he tenido ninguna duda”, agrega.



A pesar de todo, Edu de Prados admite que dejar la Peña Sport no era lo planeado en un primer momento. “Me da pena. No ha sido una salida nada fácil porque si fuera sobre ruedas, seguiría ahí. Pero dadas las circunstancias salir es lo mejor”, asegura.



El guardameta llega a un Tudelano en la mitad de la tabla y que cuenta en la portería con dos grandes figuras: Mikel Pagola y Miguel Mendióroz. “Se han dejado las cosas claras. Sé que tengo que competir con dos grandes porteros pero intentaré aprender de ellos. Voy a pelear por aportar mi granito de arena y si tengo la oportunidad, intentaré ayudar al equipo y, sobre todo, aprender mucho”, confiesa el ahora jugador del Tudelano.

