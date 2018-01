Actualizada 21/01/2018 a las 18:34

El Real Madrid se reconcilió con la victoria en el Santiago Bernabéu tras derrotar por 7-1 al Deportivo de La Coruña en una convincente actuación de los de Zinedine Zidane, que reaccionaron a tiempo tras el gol inicial de Adrián y dieron la vuelta al marcador gracias a los dobletes de Bale, Nacho y Ronaldo, y el tanto de Modric.

Los blancos no podían volver a fallar en su feudo, y aunque el inesperado gol de Adrián trajo de vuelta a los fantasmas en la grada del Bernabéu, el Madrid reaccionó para terminar goleando a un Dépor cuya resistencia duró media hora. La avalancha de goles en la segunda parte permite a los de la capital coger aire y moral de cara a la vuelta de Copa y el vital duelo de Liga de Campeones ante el PSG.

No regresó de inicio la 'BBC', pero sí lo hizo el 4-3-3. Contradiciendo lo dicho durante la semana, Zidane optó por buscar alternativas, dejando a Isco en la banca y dando entrada a Borja Mayoral en la punta de ataque. El Madrid optaba por la verticalidad, aunque una vez más abusando del juego por bandas. El Dépor, consciente de este déficit, esperó a los blancos atrás, regalando los costados y haciéndose fuerte en el juego aéreo.

La mala fortuna volvió a cebarse con los locales. En el minuto 23, los gallegos, que apenas se habían asomado a la meta defendida por Keylor Navas, se encontraron con el primer gol del encuentro en una jugada aislada. Florin Andone peinaba un saque de banda sin aparente peligro para que Lucas Pérez se adentrase en el área y sirviera desde el costado izquierdo para que Adrián empujase a puerta vacía.

El sonido de viento configuraba de nuevo la banda sonora de un incrédulo Bernabéu, que vio como los suyos, esta vez sí, reaccionaron a tiempo. Ronaldo avisó con un cabezazo que repelió ágilmente Rubén, antes de que la pizarra de 'Zizou' salvase a los de Concha Espina. Tras un córner sacado en corto, Nacho filtraba un pase a la espalda de la defensa, que recogía Marcelo para completar la pared y que el central canterano trajese el empate al marcador y el alivio a la grada.

El arreón no terminó ahí, y lo locales buscaron marcharse por delante al descanso a toda costa. Gareth Bale encontró la recompensa a tres minutos del entreacto, y con un misil teledirigido a la escuadra cambiaba el guión de una primera mitad que 20 minutos antes pintaba muy oscura para los campeones de Europa.

El dominio merengue siguió siendo absoluto tras el descanso. La mayor velocidad de balón y la mejoría en el juego por bandas - especialmente notable la progresión de Marcelo - marcaron la diferencia respecto a jornadas anteriores, y el tercer gol era cuestión de tiempo. Después de una gran parada de Rubén a remate de Casemiro, Gareth Bale ponía distancia de por medio, a la salida de un córner, imponiéndose de forma imperial a la defensa gallega para firmar el doblete.

La anécdota del partido fue el regreso de la 'BBC' en la segunda parte nueve meses después, tras la entrada de un Benzema recibido con pitos. Ya con los 'blanquiazules' rendidos a su suerte, el Madrid 'hizo sangre' para resarcir sus heridas. Modric anotó desde la frontal y Cristiano Ronaldo, negado de cara al gol una jornada más, se encontró con un doblete en los instantes finales, antes de que Nacho cerrase el festín con el séptimo gol, el segundo en su cuenta particular. Con esta holgada victoria, los de Zidane mantienen la cuarta posición, a cinco puntos del Valencia y ocho del Atlético de Madrid, aunque con un partido menos.

ALINEACIONES

REAL MADRID: Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric (Kovacic, min.76); Bale (Lucas Vázquez, min.82), Cristiano Ronaldo y Mayoral (Benzema, min.64).

DEPORTIVO DE LA CORUÑA: Rubén; Juanfran, One, Schar, Luisinho, Mosquera (Expósito, min.48), Guilherme, Borges (Çolak, min.54); Adrián, Lucas Pérez y And one (Gil, min.79).

GOLES. 0-1, min.23, Adrián; 1-1, min.32, Nacho; 2-1, min.42, Bale; 3-1, min.58, Bale; 4-1, min.68, Modric; 5-1, min.78, Ronaldo; 6-1, min.84, Ronaldo; 7-1, min.89, Nacho.

ÁRBITRO: Fernández Borbalán (C.Andaluz). Amonestó a And one (min.38) y a Lucas Pérez (min.56) en el Deportivo de La Coruña.

ESTADIO: Santiago Bernabéu, 63.504 espectadores.

