19/01/2018 a las 06:00

El Rayo Vallecano, cuarto clasificado, buscará ampliar su ventaja dentro los puestos de promoción de ascenso en su visita al Numancia, quinto, en el encuentro más destacado de la vigésimo tercera jornada de la Liga 1/2/3. Su anfitrión, el Numancia, perdió contra el líder en la última jornada y cedió el cuarto puesto, por eso buscarán hacerse fuertes en casa para recuperarlo. De hecho, en Soria, sólo han perdido dos partidos, consiguiendo 24 de los 30 puntos disputados.

El equipo rayista no pasó del empate en casa ante el Oviedo y no pudo superarle en la tabla. De este choque arrastrarán la expulsión del uruguayo Emiliano Velázquez.

Otro equipo que quiere quedarse en los puestos de promoción es el Lugo. Tras ganar al Reus a domicilio, recibirán al Sporting, que enlaza dos triunfos. Sin embargo, el equipo gallego ve cómo se acumulan las bajas. A Francisco Fydriszewski, Adrià Carmona e Iriome González, se ha sumado Luis Ruiz, con un esguince leve.

Por el lado asturiano, Jordi Calavera causará baja por lesión, además de Lora. Ya están recuperados Álex López, Álex Pérez y Federico Barba. Podría debutar, por parte del Lugo, Jaime Romero, jugador cedido del Córdoba al equipo gallego. En esta jornada también se medirán dos equipos en claras tendencias opuestas. El Granada ha perdido sus dos últimos encuentros y el Zaragoza ha sacado cuatro puntos de seis ante Barcelona B y Tenerife.

Sin embargo, los andaluces son un buen equipo en casa, donde han ganado 23 de 30 puntos. Además, podrán contar con Marchís, ya recuperado de su lesión. Seguirán de baja Menosse y Montoro. Fuera de la zona de promoción por ascender se encuentra Osasuna, que ha encadenado tres triunfos desde finales de 2017. Para frenar esta racha se cruzará con la Cultural Leonesa.

El equipo de León se ha alejado del descenso y mira a la zona tranquila. Para mantener el buen ritmo han fichado al central David García, que procede del equipo navarro al que se medirán en el fin de semana. El líder de la Liga 1/2/3 tendrá que jugar a domicilio en Lorca. Los murcianos no están teniendo una buena temporada, con solo cuatro triunfos y ninguno en los últimos seis choques. El Huesca llega a pleno rendimiento, habiendo logrado 14 de 18 puntos.

Las visitas están siendo el punto débil del equipo aragonés, donde le superan equipos que buscan el ascenso. El Lorca, con muchas dificultades para sumar como local, necesita volver a ganar para acercarse a la zona de salvación.

El Cádiz sigue a un punto del líder y tendrá la oportunidad de colocarse primero si vence en Alcorcón. Los gaditanos encadenan once partidos sin perder, pero se miden a uno de los equipos que sacó un punto del Ramón de Carranza en la primera vuelta. El conjunto alfarero está teniendo una temporada irregular, pero han sabido ganar puntos ante los tres primeros clasificados.

Con 37 puntos se encuentra el Oviedo, que con dos empates consecutivos ha perdido comba respecto a los puestos de ascenso directo. Su rival del fin de semana, el Almería, está teniendo problemas para sacar puntos. Los almerienses empataron ante el Nàstic y visitarán al tercero, teniendo uno de los peores registros fuera de casa de la liga. Además, en los asturianos, han regresado al trabajo del grupo Fabbrini y Yeboah, por lo que podrán ser de la partida.

En la pelea por salir del descenso, El Barcelona B jugará en el Heliodoro Rodríguez López. Este es uno de los dos estadios de la Liga 1/2/3 que todavía no han visto una victoria visitante. El otro es el campo del líder, El Alcoraz. El filial culé no ha conseguido buenos resultados en los últimos partidos, con tres derrotas y un empate que le mantienen en descenso. El Tenerife no está siendo regular, pero le vale para seguir en la zona tranquila.

Nàstic y Reus protagonizarán el derbi catalán de la jornada y el partido más igualado en la tabla. El decimoséptimo, Reus, visita al decimoctavo en el camino de alejarse del descenso a Segunda B.

Los visitantes son el equipo con menos cantidad de goles marcados, aunque los locales son uno de los clubes que más reciben. El empate, dado la igualdad de ambos equipos no sería extraño, sobre todo contando con que el Reus es el club con más empates en esta temporada de la Liga 1/2/3.

Los dos últimos clasificados, Córdoba y Sevilla Atlético están igualados a puntos con el Lorca, con 16. Sin embargo ninguno de los dos tendrá un encuentro fácil en esta semana, ya que los cordobeses reciben al Albacete y el filial sevillano viajará a Valladolid. El Córdoba son el equipo más goleado de la liga, sin embargo, son el conjunto que más goles anota de los que están peleando por salvarse. Además, el Albacete es uno de los equipos más débiles de la zona media en lo que a visitas se refiere, con solo 7 puntos.

El Valladolid se llevó los puntos del Mini Estadi y ahora recibe al colista en su intento de mirar a la zona de promoción. Los pucelanos han marcado 41 goles en lo que llevan de campaña, lo que les convierte en el mejor registro de la Liga 1/2/3.

Programa de la 23ª jornada de Liga 1/2/3

. Viernes, día 19 enero

21.00 Granada-Real Zaragoza

. Sábado, día 20 enero

16.00 Real Valladolid-Sevilla Atlético

18.00 Real Oviedo-Almería

18.00 Córdoba-Albacete

20.00 Lorca-Huesca

20.30 Lugo- Real Sporting de Gijón

. Domingo, día 21 enero

12.00 Alcorcón-Cádiz

16.00 Osasuna-Cultural Leonesa

18.00 Numancia-Rayo Vallecano

18.00 Nàstic de Tarragona-Reus

20.00 Tenerife-Barcelona B.

