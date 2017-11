España afronta un ensayo en el frío con aroma a Mundial

13/11/2017 a las 21:44

La selección española pondrá fin este martes (19.45 horas/TeleCinco) a su actividad en un positivo 2017 con una visita a San Petersburgo donde se medirá en un amistoso a Rusia, anfitriona del Mundial del año que viene y que servirá de segundo banco de pruebas para los de Julen Lopetegui.

España pasará de la plácida temperatura de Málaga al frío que espera en la ciudad rusa, con dos grados previstos a la hora del choque, un enemigo más a batir para mantener su condición de invicto desde la llegada al banquillo del técnico guipuzcoano y para refrendar la buena imagen dada el pasado sábado en La Rosaleda ante otro equipo mundialista como Costa Rica.

La 'Roja' zarandeó al combinado centroamericano con buen fútbol y contundencia goleadora volviendo a transmitir buenas sensaciones a poco menos de un año de afrontar el examen del Mundial, el mismo para el que se lleva preparando desde hace tiempo una Rusia que no quiere defraudar ni en lo organizativo ni en lo deportivo.

Lopetegui ha intentado rebajar la euforia tras el último choque, pidiendo centrarse al máximo en el amistoso ante los de Stanislav Cherchesov, que ante su público querrán dar su mejor imagen y tratar de ser los primeros que baten a esta 'nueva España', avalada por la tremenda calidad que le da su centro del campo, una mayor ambición e intensidad y una aparente mayor verticalidad que la de antaño.

Para ello, lo más probable es que Lopetegui haga varios retoques en el once inicial que dispuso ante los costarricenses, donde prácticamente se pudo ver el bloque habitual, con la novedad en la portería del debutante Kepa Arrizabalaga y a la espera de la vuelta de lesionados como Carvajal o Koke, o del rendimiento que pueda dar Diego Costa en cuanto vuelva a la acción.

De todos modos, el técnico tendrá que prescindir de dos de sus hombres más entonados. Isco no viajó a Rusia por el golpe sufrido por Waston en la segunda mitad, y David Silva, el otro protagonista con un doblete el sábado, no entrenó por un problema muscular, por lo que quedan dos huecos para muchos aspirantes como Marco Asensio, una de las nuevas caras como Luis Alberto o un Suso que aún no ha debutado y que parece que lo hará en San Petersburgo.

Además, David de Gea volverá a la portería, mientras que en la defensa podría entrar Alberto Moreno en el lateral izquierdo y en el derecho habrá que ver si se mantiene Odriozola, el único en esa posición que tiene el exportero, o juega ahí el polivalente Nacho, y en el centro repiten Ramos y Piqué, que sólo jugaron una parte ante Costa Rica.

En el apartado ofensivo, Vitolo espera recuperar un lugar que ha perdido por culpa de las lesiones, mientras que Rodrigo, que no jugó en La Rosaleda, se perfila en esta ocasión como el '9' titular en detrimento de Morata.

RUSIA VIENE DE PERDER CONTRA ARGENTINA

Y después de jugar contra un posible rival en la fase de grupos del próximo Mundial, la 'Roja' tendrá enfrente a otra selección que, por su posición en el Bombo 1, el de los cabezas de serie, podría tocarle en liza en el sorteo del viernes 1 de diciembre.

Rusia está ya en la recta final de 'su' Copa del Mundo y las sensaciones que transmite no están siendo del todo positivas, como se pudo comprobar en la Copa Confederaciones del pasado verano donde sólo pudo ganar a la modesta Nueva Zelanda y perdió contra Portugal (1-0) y México (2-1).

Actual 65 del ranking mundial, en este 2017 sólo ha podido ganar tres de sus nueve encuentros y el pasado sábado ya cayó contra otro 'peso pesado' como la Argentina de Leo Messi, que se impuso por 0-1. Antes, empate sin goles contra Irán y victoria por 4-2 ante Corea del Sur en un combinado que sigue inmerso en probaturas, cuyo talento queda empañado por la habitual frialdad del fútbol soviético y que posee cierto peligro arriba con jugadores como Kokorin o Smolov.

FICHA TÉCNICA.

POSIBLES ALINEACIONES.

RUSIA: Akinfeev; Smolnikov, Vasin, Kutepov, Kudryashov; Anton Miranchuk, Glushakov, Erokhin, Zhirkov; Dzagoev y Kokorin.

ESPAÑA: De Gea; Odriozola, Ramos, Piqué, Moreno; Busquets, Saúl; Asensio, Suso, Vitolo; y Rodrigo.

ESTADIO: Krestovskyi de San Petersburgo.

HORA: 19.45/Telecinco.

