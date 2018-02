Actualizada 08/11/2017 a las 19:46

El jugador del Athletic Club Yeray Álvarez ha asegurado que está en "la recta final" de su recuperación, tras el tratamiento de quimioterapia por el empeoramiento del cáncer testicular que se le diagnosticó la pasada temporada, y ha añadido que no se marca "plazos" para poder volver a jugar porque primero quiere volver a sentirse futbolista y disfrutar de los entrenamientos con el grupo.

"Ya prácticamente estoy en la recta final, empiezo a entrenar con el grupo poco a poco y se han cumplido los plazos previstos y estoy muy contento de haber superado esto. No tengo ningún plazo (para volver a jugar), lo que quiero ahora es sentirme bien, volver a sentirme jugador, estar con mis compañeros y disfrutar entrenando con ellos", aseguró en rueda de prensa.

De momento, el central va paso a paso y con la intención de mejorar su forma física. "Sólo he entrado en dos o tres rondos, he hecho algo de comodín, iré entrando, pero de momento muy suave todo", reconoció. "De esto me quedo con que ahora valoro las cosas mucho más. Antes quizá no te dabas cuenta de lo que la gente te apoya, la que quieres y la que está pasando por lo mismo", apuntó sobre las muestras de cariño recibidas.

También negó haber pasado miedo, aunque la recaída y la obligación de hacer quimioterapia fue un momento difícil. "Te predispones para jugar un Europeo Sub-21 y te llega la noticia de que tienes que hacer el tratamiento y es duro. Pero soy una persona tranquila y lo he llevado bastante bien, con mi familia y amigos", confesó.

"La primera vez siempre es la más impactante. La segunda, ya una vez que tienes eso, estás expuesto a que el tratamiento pueda llegar, y no te lo esperas, pero al final sabes que en algún momento, en alguna revisión, te puede llegar ese palo", añadió el canterano.

Para cuando pueda volver a jugar, se encontrará con un equipo rodado y con una mayor competencia. "En un equipo siempre la tienes, el año pasado la tenía con Bóveda o Etxeita y este año ha entrado Núñez. La competencia siempre es buena y tanto a Unai como a mí nos va a venir bien", aseguró.

Además, Yeray subrayó que sufre más en la grada que en el campo. "Estar arriba y ver que tus compañeros lo intentan pero no les sale, pues te jode, pero ya que no puedes estar, intentas animarles en todo momento. Quiero recuperar el contacto con el balón y el entrenar con mis compañeros. De esta vamos a salir todos juntos, nos está costando pero en poco tiempo le vamos a dar la vuelta y salir adelante", auguró.

"Al Athletic se le exige mucho. Ha habido años seguidos de entrar en Europa, con finales... Cuando la gente ve que el equipo no gana y está abajo me parece normal que la gente se enfade, pero seguro que vamos a terminar arriba", concluyó sobre el mal inicio de campaña de los 'Leones'.