FICHA TÉCNICA



REAL SOCIEDAD 1 - REAL MADRID 3



REAL SOCIEDAD: Rulli; Odriozola, Elustondo, Diego Llorente, Rodrigues; Illarramendi, Xabi Prieto (Juanmi, min.68), Zurutuza; Canales (Carlos Vela, min.56), Januzaj (Agirretxe, min.76) y Willian José.



REAL MADRID: Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Theo Hernández (Nacho, min.92); Casemiro, Modric, Isco; Asensio (Ceballos, min.85), Bale y Borja Mayoral (Lucas Vázquez, min.74).



GOLES

0 - 1, min. 19: Borja Mayoral.

1 - 1, min. 28: Kevin Rodrigues.

1 - 2, min. 36: Kevin Rodrigues, en propia puerta.

1 - 3, min. 61: Bale.



ÁRBITRO: Iglesias Villanueva (C.Gallego). Amonestó a Diego Llorente (min.35), Illarramendi (min.41) y Januzaj (min.46) por la Real Sociedad y a Asensio (min.38) y Casemiro (min.63) por el Real Madrid.



ESTADIO: Anoeta. 24.966 espectadores.

El Real Madrid ha conseguido la victoria (1-3) este domingo en Anoeta con goles de Borja Mayoral, Rodrigues en propia puerta y Gareth Bale en partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga 123 y ha zanjado las dudas después de cosechar dos empates en sus dos últimos encuentros ligueros.



El conjunto blanco llegó al partido con necesidades. Después de los empates en casa ante el Valencia y Levante y aún sin Cristiano Ronaldo, los de Zinedine Zidane buscaron la victoria desde el primer minuto para despejar dudas. Borja Mayoral, que anotó el primero, fue el elegido por el francés en punta de ataque. A su lado, Gareth Bale, que acompañó al canterano en su estadio talismán. El galés volvió a 'mojar' en Donosti con la zamarra madridista.



Por si las bajas de Kovacic, Benzema y Cristiano fueran poco, el alemán Toni Kroos también confirmó su ausencia. El teutón fue la principal ausencia en el cuadro blanco antes de viajar a San Sebastián. Por su parte, la Real Sociedad llegó 'de dulce' al encuentro. El conjunto de Eusebio consiguió tres victorias en los tres primeros partidos con un Illarramendi estelar pero no pudo seguir con el pleno este domingo.



Los primeros compases fueron una contínua disputa por el balón. El conjunto blanco obvió el ambiente hostil y dejó claras sus intenciones yendo directamente al ataque. Con el paso de los minutos, los pupilos de Zidane se fueron sintiendo cada vez más cómodos con el balón teniendo más profundidad.



En el 19, el Real Madrid aprovechó esa superioridad inicial y fue Borja Mayoral el que se hizo con un balón suelto en el área para adelantar a su equipo y marcar su primer tanto oficial con los blancos. El tanto hizo al Real Madrid igualar el récord del Santos de Pelé de 73 partidos seguidos marcando. La Real Sociedad no se amilanó y empató, en su primera llegada, 10 minutos después, con un gran remate de Kevin Rodrigues a centro de Odriozola.



El gol produjo una avalancha en uno de los fondos del estadio, donde se colocó una grada supletoria y un cámara resultó herido en la pierna izquierda al ceder una valla publicitaria. Tras este pequeño paréntesis, el Real Madrid quiso responder volviendo a tomar el control del partido.



DEL 2-1 AL 1-2



Instantes después del tanto local, la Real Sociedad dispuso de una gran oportunidad a cargo, de nuevo, de Rodrigues, cuyo disparo se fue al larguero. En la contra, Borja Mayoral, acompañado de Isco, condujo el balón y quiso poner un centro que pegó en el propio Rodrigues, marcando en propia meta.



En la reanudación, el equipo de Eusebio tuvo un mayor control de pelota y más presencia en ataque. Los de Zidane, equilibraron pronto la balanza y pudieron ampliar la renta por medio de un Mayoral muy activo en ataque. Pero fue Bale, con una gran galopada en una contra el que puso el 1-3 en el electrónico picando el balón ante la salida de Rulli. Seis tantos en cinco visitas a Anoeta y segundo gol en Liga para el galés.



El conjunto donostiarra no tiró la toalla y tampoco perdió la cara al partido en ataque aunque el Real Madrid pudo aumentar su cuenta goleadora, sobre todo, a la contra. Finalmente, el resultado no se movió y los pupilos de Zidane consumaron su segunda victoria en Liga.



Tras la victoria, el Real Madrid vuelve a la senda de la victoria y se pone con ocho puntos antes de recibir al Betis este miércoles. La Real Sociedad, por su parte, encajó su primera derrota. Los de Eusebio son terceros a tres puntos del líder, el Barcelona, y se medirán, el próximo jueves en el Ciudad de Valencia, al Levante.