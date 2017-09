Tebas: "No pinta mal jugar algún partido de Liga fuera de España"

Actualizada 08/09/2017 a las 19:30

Javier Tebas, presidente de LaLiga, declaró este viernes que "no pinta mal la posibilidad de jugar" en el futuro "uno o dos partidos" de Liga fuera de España, en algún país como China o Estados Unidos.

Javier Tebas desveló que están "estudiando" la posibilidad de que "algún partido" liguero de la próxima temporada pueda disputarse lejos de España, en China o Estados Unidos.

"Sería uno o dos como mucho por temporada, como hace la NFL o la NBA. Es por un tema de promoción en esos mercados. Si queremos competir con la Premier o la Bundesliga hay que crear valor", dijo Tebas.

"Esto es algo que estudiamos seriamente porque tiene un factor legal de autorizaciones, otro componente económico y uno último social de partidos afectados y de la competición. También habría que ver el horario que pueda ser", señaló.

"Todo lo estamos trabajando y estudiando para saber si es una idea que la aceptamos o la desechamos, pero no pinta mal. Para la temporada que viene podría ser", manifestó Tebas, tras la presentación del informe 'Football Transfer Review' de Primer Time Sport, presentado este viernes en la sede de LaLiga.

Tebas ratifica así la idea publicada este viernes en el diario económico británico Financial Times, según la cual se estaba estudiando la opción de que Real Madrid y Barcelona puedan disputar, a partir de la próxima temporada, partidos oficiales de liga en Estados Unidos y en China.

"Más de 2.500 millones de personas de todas partes del mundo vieron La Liga el año pasado. No hay ninguna duda de que es un contenido de entretenimiento global, y queremos que su atractivo sea todavía mayor en el extranjero", señaló Tebas, en unas declaraciones recogidas por el FT.

El rotundo éxito del enfrentamiento este verano entre Real Madrid y Barcelona en el Hard Rock Stadium de Miami ante más de 66.000 espectadores -dentro del torneo de pretemporada International Champions Cup- ha reactivado la posibilidad de jugar un encuentro de competición en el extranjero.

La Premier League estudió hace nueve años la posibilidad de disputar una jornada 39 de liga allende las islas, pero esta idea fue rechazada inmediatamente tras la fuerte oposición de aficionados, políticos y medios de comunicación.

Pese a que el director ejecutivo de la Premier, Richard Scudamore, sigue apostando por ello, la liga inglesa no tiene intención, al menos de momento, de rescatar esa idea.

En el mismo acto, Tebas fue preguntado sobre la posibilidad de que Luis Rubiales, presidente del sindicato AFE, pudiera ocupar el cargo de Ángel María Villar como máximo dirigente de la Real Federación Española de Fútbol.

"No puedo contestar a la pregunta, porque no veo que él lo diga. Me consta que él dijo que no quería ser delfín de Villar y yo me creo a ese Rubiales que decía que no quería. Si ahora quiere, pues que lo diga. No es el candidato idóneo que pondría al frente de la Federación", concluyó.