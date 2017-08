Jaime Romero: "En Osasuna he vivido un año complicado"

Actualizada 31/08/2017 a las 15:48

El centrocampista Jaime Romero, fichado este verano por el Córdoba procedente de Osasuna, afirmó este jueves, en sus primeras palabras como futbolista blanquiverde, que "todos los jugadores quieren jugar en Primera", por lo que comentó que "ojalá suba este año el Córdoba y esté muchos años ahí".

Romero dijo en rueda de prensa que está "orgulloso" de todos los sitios en los que ha jugado, pero reiteró que todos los profesionales quieren "estar en Primera", después de que, tras formarse en el Albacete y debutar en Segunda en la campaña 2008-09, diera sus primeros pasos en la máxima categoría en Italia con el Udinese y el Bari (2009-11).

"Mi carrera fue complicada. Me fui muy joven -con 19 años-, pero luego tuve lesiones largas de rodilla y pubis de estar mucho tiempo parado, y para jugar en Primera también depende de la continuidad", subrayó el refuerzo cordobesista.

En el verano de 2011 regresó a España de la mano del Granada, con el que jugó dos temporadas en Primera, a las que hay que sumar la pasada en Osasuna, donde admitió que vivió un año "complicado" porque, "cuando se pierde, se cambian muchos equipos y es difícil tener continuidad"

El mediocampista albaceteño indicó que le gusta sentirse "importante" y que, aunque viene "de estar mucho tiempo parado", está "físicamente bien, llegando al nivel" que desea, aunque también "tiene que seguir la adaptación porque las maneras de jugar son diferentes".

"Osasuna era de salir rápido a la contra y ahora hay que adaptarse a tener el balón y jugarla", recalcó.

Jaime Romero tiene claro que prefiere "ganar porque, si no ganas, jugar bien no vale de nada ni merece la pena, y el objetivo principal tiene que ser ganar y si se puede jugando bien, genial, pero si no, jugando como sea".

Este domingo, el manchego jugará ante uno de sus exequipos, un Real Zaragoza con el que jugó dos campañas en Segunda (2014-16) cedido por el Udinese y donde vivió una etapa "muy buena", por lo que recuerda al club maño "con mucho cariño".

Advirtió de que, pese al comienzo dubitativo de los zaragocistas, es un rival "peligroso", si bien confió en lograr el triunfo porque "toca ganar en casa para hacerse fuertes en El Arcángel", y destacó que la afición cordobesista, como la maña, es "de las más importantes de la categoría, ambas son exigentes, y lo normal es que el Zaragoza pelee por estar arriba como el Córdoba".