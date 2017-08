"Viene de España y es mejor que Fábregas... Es Merino". Así es la canción del Newcastle a Mikel Merino

Actualizada 26/08/2017 a las 22:30

"He comes from Spain and he's fucking class, in fact he's better than Fabregas. That's Merino". O lo que es lo mismo: "Viene de España y es la hostia, de hecho es mejor que Fábregas. ¡Es Merino!". Con este curioso cántico ha acogido la afición del Newcastle al centrocampista navarro Mikel Merino, de cuyas botas ha nacido la jugada del primer gol en la primera victoria del equipo dirigido por Rafa Benítez en la Premier League.

Ha sido llegar y besar el santo. Hace poco más de un mes se conocía la noticia de que el Borussia Dortmund cedería al centrocampista internacional Sub-21 al Newcastle para que disfrutara de unos minutos que no iba a ver en la Bundesliga. Arrancó la competición y Merino salió en el segundo tiempo, sin mucho tiempo para deslumbrar. Los de Benítez perdieron contra el Tottenham (0-2). Para el siguiente partido, Merino ya era titular, aunque su buen hacer con el balón no fue suficiente para lograr la victoria contra el Huddersfield Town (1-0).

Y ha sido esta tarde, contra el West Ham de 'Chicharito' Hernández, cuando Merino se ha metido a la afición del norte de Inglaterra en el bolsillo: el futbolista pamplonés ha cazado un balón en el centro del campo y con un pase en profundidad ha mandado el balón a los pies de Atsu, que ha dejado el balón para que Joselu pusiera el 1-0.

La sentencia llegó en la recta final del encuentro (m.72), cuando Matt Ritchie arrebató al argentino Manu Lanzini un balón en las inmediaciones de su área y sacó un centro medido que remató libre de marca al fondo de la red Ciaran Clark. No terminó ahí el festival del Newcastle, ya que en el 86 Aleksandar Mitrovic certificó la goleada tras recibir un excelso pase entre líneas de Ayoze Pérez, dejar sentado a Joe Hart y empujar la redonda al fondo de las mallas.

De esta manera, Mikel Merino demuestra algo de sobra conocido en su ciudad de origen, que es un futbolista de clase envidiable y que dará mucho al equipo que sepa verlo. En Newcastle ya lo saben: para ellos ya es mejor que Fábregas.