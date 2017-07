El Real Madrid cede a James dos años al Bayern de Múnich

Actualizada 11/07/2017 a las 17:55

El Real Madrid y el Bayern de Múnich anunciaron este martes el acuerdo por el que el centrocampista colombiano James Rodríguez se marchará cedido las próximas dos temporadas al conjunto alemán, que se reserva una opción de compra.

"El Real Madrid CF y el Bayern de Múnich han acordado la cesión del jugador James Rodríguez para las dos próximas temporadas, pendiente del pertinente reconocimiento médico. El Bayern de Múnich se reserva el derecho de compra del jugador al finalizar el periodo de cesión", señaló el club blanco en un comunicado.

Por su parte, el conjunto bávaro se mostró "muy contento" de hacerse con los servicios del centrocampista, "gran deseo" de su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, que ya tuvo a James en su segunda campaña en el Real Madrid.

"James es un jugador versátil. Es incluso una amenaza de gol, genera muchos disparos y por encima todo tiene grandes cualidades. Con este traspaso podemos aumentar la calidad de nuestro equipo sin ningún problema una vez más", apuntó Karl-Heinz Rummenigge, director general del Bayern, en la web del club.

James Rodríguez aterrizó en el verano de 2014 en el conjunto madridista, procedente del Mónaco, al que habría pagado cerca de 80 millones de euros, después del gran Mundial que firmó el colombiano, 'Bota de Oro' de la cita de Brasil.

Con Ancelotti, el de Cúcuta se consolidó en el once inicial y mostró todas sus cualidades. Disputó 46 partidos y anotó 17 goles, pero una lesión en febrero, una fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho en un duelo contra Sevilla, le cortó su progresión.

Tras la marcha del técnico italiano y la llegada de Rafa Benítez, el protagonismo del centrocampista zurdo bajó. El preparador madrileño no contó demasiado con él y la llegada de Zinédine Zidane no mejoró su situación, aunque jugó 32 encuentros y anotó ocho goles. Esta última campaña, tampoco encontró demasiado hueco con 'Zizou', que le incluyó en la denominada 'segunda unidad', aunque terminó aportando once goles en 33 partidos, pero su continuidad estuvo en entredicho durante toda esta última campaña.

El futbolista sudamericano deja al actual campeón de Europa tras conquistar dos Liga de Campeones (2015 y 2016), dos Supercopas de Europa (2014 y 2016), dos Mundiales de Clubes (2014 y 2016) y una Liga (2016-17).