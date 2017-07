Ziganda: "No me cambiaría por ningún entrenador del mundo"

Actualizada 03/07/2017 a las 18:26

El navarro José Ángel 'Cuco' Ziganda confesó este lunes, en el arranque de su carrera de entrenador del primer equipo del Athletic Club, que se encuentra "con muchísimas ganas" de empezar a trabajar ya y que en estos momentos no se "cambiaría por ningún entrenador del mundo".

Ziganda mostró así la ilusión de reto que acomete tras seis años en el Bilbao Athletic al frente de un equipo al que valora que en los últimos años "casi sin refuerzos" haya sido "capaz de mantener lo que hace" cada temporada. En ese sentido, espera estar, "como mínimo, a la altura de lo que se viene realizando hasta ahora".

No obstante, adelantó que quiere mantener "una exigencia brutal para todos" en aras de lograr el "objetivo de mejorar" lo conseguido en los año anteriores, cinco de ellos en competición europea.

"En seis años este equipo ha hecho cosas inmejorables, cosas extraordinarias, pero o mejoras o empeoras y lo nuestro tiene que ser mejorar. No hay otro objetivo que mejorar y si es así, al nivel que estamos, el equipo transmitirá muchas cosa. Para conseguir algo tenemos que hacer cosas extraordinarias", reflexionó.

Ziganda adelantó que todavía no tiene claro la dimensión de la plantilla con la que quiere contar, ya que desea ver "de primera mano" a todos los jugadores, entre ellos jóvenes que saldaron positivamente sus cesiones de la última temporada y que ya conoce de su época de formación, como Ager Aketxe, Mikel Vesga, Iago Herrerín, Unai López y Asier Villalibre, a los que "la Segunda B se le ha quedado pequeña".

También ha asegurado que los 'cachorros' Unai Núñez e Iñigo Córdoba han subido "por méritos" y ha recordado que "en Lezama es de los sitios en los que más sueños se cumplen".

También avanzó un exigente trabajo hasta acometer la previa europea cuyo partido de ida le espera ya el 27 de julio, por que "más que partido a partido, lo nuestro ahora va a ser hora a hora".

Ziganda no quiso opinar sobre lo que podrían aportar al equipo jugadores como el extremo de Osasuna Álex Berenguer y Mikel Merino, "por respeto a ellos y a los clubes en los que están". "No me gustaría hablar de jugadores que no están aquí y que tienen equipo", apuntó al respecto.

En cambio, sí opinó sobre Youssouf Diarra, el joven jugador nacido en Mali, criado en Lérida y desde hace un año en el Txantrea, que podría fichar en breve por el segundo filial del Athletic, el Basconia. "Si viene, no tengo la menor duda de que puede entra en los parámetros" de la filosofía del Athletic.