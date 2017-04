La Tercera División apura sus últimas jornadas

29/04/2017 a las 06:00

La antepenúltima jornada de liga dará comienzo el viernes 28 de abril. Será con el Huarte-Lourdes y dará comienzo a las 20.30 horas en el Nuevo Areta. Seis partidos se disputarán el sábado y otros tres, el domingo. Ésta puede ser una jornada definitiva para más de un equipo en esta Tercera División.

HUARTE-LOURDES

El Huarte-Lourdes dará el pistoletazo de salida a esta jornada 36 en el Nuevo Areta de Huarte a las 20.30 horas. El colegiado del choque será Borja Vázquez Fernández.

Este encuentro es una verdadera final para el Lourdes, que se encuentra fuera de puestos de descenso directo, pero con un solo punto de ventaja sobre el Corellano. Los de Tudela no sólo quieren eludir las tres últimas plazas, objetivo prioritario, sino que además intentarán buscar alcanzar a Cantolagua, Valle de Egüés o Pamplona, para intentar eludir también un posible descenso en cascada. Los tudelanos han ganado tres de sus últimos encuentros y en su última salida, a pesar de que fuera de casa sólo ha sumado diez puntos en 17 partidos. el Huarte, por su parte, quiere acabar la temporada lo mejor posibles. Tras una gran temporada, los últimos resultados no son del todo bueno, parece haberse dejado llevar. Y es que sólo ha vencido en uno de los últimos 13 partidos disputados (siete empates, cinco derrotas y una victoria). tiene dos encuentros en casa en este sprint final y busca ganar los dos.

TXANTREA-CORTES

Este encuentro también se disputará en un horario poco habitual, será a las 12.00 horas del sábado y con arbitraje de José Luis Angós. Las fiestas del barrio pamplonés de la Chantrea son las causantes de adelantar el encuentro.

Los locales, con la temporada ya hecha con 48 puntos, no tienen más objetivos que el de acabar bien la temporada y competir hasta el final. El ambiente festivo se notará en las instalaciones txantreanas, a pesar de que poco o nada se juegue el conjunto entrenado por Raúl Marco. Sin embargo, quien sí se juega, y mucho, será el Cortes, que llega a Pamplona en cuarta posición con un punto de ventaja sobre Idoya y Burladés. El conjunto ribero no debe fallar si quiere seguir marcando el paso en este tramo final de temporada. Es posible que el quinto equipo también dispute Fase de Ascenso, pero lo cierto es que hay cuatro equipos en sólo tres puntos luchando por esas dos plazas (una segura y otra probable). La Txantrea suma cuatro jornadas en casa sin ganar (tres derrotas y un empate), mientras que el Cortes sólo ha obtenido 17 puntos en otras tantas salidas esta temporada.

PAMPLONA-PEÑA SPORT

Todo en juego en Beitikuntzea, ya que ambos equipos se juegan bastante en este encentro. El choque dará comienzo a las 16.30 horas del sábado y será arbitrado por Igor Garcés.

El Pamplona, con 41 puntos, todavía no tiene la permanencia en su mano, necesita de un triunfo por lo menos para estar tranquilo. Y es que el Lourdes está a cinco puntos; y el Corelalano, a seis. Los de Iban Lumbreras, que quieren dejar atrás a cuatro equipos, vienen de perder en San Juan tras una buena racha de resultados (dos victorias y dos empates). La necesidad apremia a un Pamplona que es el sexto equipo que menos ha puntuado en casa esta temporada. Pero no lo tendrá nada sencillo ante el líder, la Peña Sport, que acude también con el objetivo de llevarse los tres puntos para continuar comandando la clasificación. Los de Tafalla encadenan cinco victorias consecutivas y llegan en un gran momento de forma. En caso de empate final con el Iruña, los de David Ruiz tienen el golaveraje ganado, pero en cambio lo tienen en contra con el Cirbonero, a quien aventajan en seis puntos. Así pues, en caso de que el Iruña no pueda jugar la fase de ascenso y la Peña Sport sume un punto más que el Cirbonero en este tramo final de temporada, los peñistas jugarían la Fase como primeros.

OBERENA-VALTIERRANO

Oberena gastará su última bala el sábado a las 16.30 horas. Los de Íñigo Ardanaz se encuentran a cuatro puntos del cuarto puesto y a tres de Idoya y Burladés. El Valtierrano, por su parte, nada se juega ya desde hace unas jornadas. El colegiado de la contienda será José Javier Apesteguía.

Oberena es el que peor lo tiene de los cinco implicados por la lucha en la Fase de Ascenso. Se encuentra a cuatro puntos del cuarto, pero está a sólo tres del quinto puesto, que podría dar derecho a jugar la Fase de Ascenso. Sin embargo, en el mejor de los casos habría dos puestos de privilegio, pero cuenta con cuatro equipos por delante. Con lo que Oberena debe ganar los tres partidos que le restan y esperar que tres equipos pinchen. No obstante, los resultados de las últimas jornadas no son nada halagüeños, puesto que los manguiverdes han encadenado cuatro derrotas, un empate y una victoria en los seis últimos partidos. Por su parte, el Valtierrano encadena seis derrotas consecutivas y parece estar ya pensando en la temporada que viene. Aunque Roberto Quílez, su técnico, busca que su equipo compita hasta el final.

CORELLANO-ERRIBERRI

Vital encuentro para el Corellano, que se encuentra obligado, al menos, a sacar los dos partidos de casa. El partido dará comienzo en El Ombatillo a las 17.00 horas del sábado, con el arbitraje de Aitor Michitorena.

No tiene margen de error el Corellano, que está a un punto del Lourdes, que marca los puestos de permanencia (siempre y cuando no hubiera algún descenso de Segunda B). El conjunto entrenado por Tiko Iriarte encadena diez jornadas sin conocer la victoria (siete derrotas y tres empates) y sólo ha conseguido una victoria en toda la segunda vuelta. Es más, es el segundo peor equipo en la segunda mitad de campeonato con tan sólo siete puntos en 16 partido, uno más que el Valtierrano. Obligado, por tanto a ganar a un Erriberri que llega con muchas bajas y matemáticamente descendido. Los de Olite también atraviesan una nefasta racha de resultados que dura ya once partidos sin ganar (ocho derrotas y tres igualadas).

BURLADÉS-ARDOI

A las 17.30 horas, en Ripagaina, el Burladés, con las miras puestas en la cuarta plaza, recibirá a un Ardoi que todavía no está matemáticamente salvado, pero que podría estarlo aun perdiendo. El trencilla del choque será Juan Carlos Díaz Gallego.

Este es otro de los partidos en el que los locales no pueden fallar. No piensan en otra cosa que no sea la victoria. Los pupilos de Elías Tomé se encuentran a un punto del Cortes e igualados a puntos con el Idoya. La intención del equipo es acabar la liga en cuarta posición, con lo que no pueden dejar escapar muchos puntos de los nueve que restan. Prácticamente ninguno. Con dos partidos en casa, esta es la primera de las tres finales que le restan al Burladés hasta el final de la temporada regular. Es el quinto mejor local del grupo, pero encadena dos derrotas consecutivas. Por su parte, el Ardoi suma 43 puntos y todavía no tiene la permanencia asegurada 100%, aunque con esa puntuación lo está virtualmente. De hecho, podría asegurar la permanencia aun perdiendo en Ripagana. A pesar de ello, la segunda vuelta del conjunto de Zizur no ha sido nada buena, sólo ha sumado 14 puntos en 16 partidos. Aunque, eso sí, a domicilio ha mostrado ser un equipo muy peligroso durante todo el año. No en vano, es el cuarto mejor visitante con 23 puntos en 17 salidas. Los de Romo, no obstante, quieren asegurar la permanencia cuanto antes, no sea que se vea complicado en las dos últimas jornadas.

VALLE DE EGÜES-SAN JUAN

Uno de los dos, si no los dos, saldrá muy tocado de esta auténtica final para ambos. El partido que medirá a Valle de Egüés y a San Juan en la Ciudad Deportiva Sarriguren a las 18.00 horas es absolutamente transcendental para ambos. El colegiado será Alberto Sada.

El Valle de Egüés necesita, al menos, un triunfo para mantener la categoría. Teniendo en cuenta que la próxima semana viaja a Tafalla para medirse a la Peña Sport, esta es la única oportunidad que tiene si no quiere dejar los deberes para la última jornada. Posee 41 puntos y con 44 es posible que evite el descenso directo y el del efecto cascada, con lo que los tres puntos serían prácticamente decisivos ante el San Juan. Lo que sucede es que el conjunto entrenado por Jorge Valdivielso encadena cuatro jornadas sin ganar (dos derrotas y dos empates) y suma dos partidos sin anotar gol. Eso sí, se tiene que aferrar a los números de casa, donde ha sumado 29 puntos de los 41 que posee. Enfrente estará un San Juan que viene en una dinámica impresionante. Los de Xabi Mata, que poseen 55 puntos y están a sólo tres del Cortes, enlazan cuatro victorias consecutivas y siete partidos sin perder. Habiendo sumado 19 puntos de los 21 últimos.

IDOYA-IRUÑA

Al igual que el choque de Sarriguren del sábado, el duelo que se vivirá en Iturtxipia será de alto voltaje. Y es que tanto Idoya como Iruña necesitan ganar sí o sí. El partido dará comienzo a las 17.00 horas del domingo.

El quinto clasificado recibe al segundo en Iturtxipia a falta de tres jornadas para el final. Ambos se están jugando hacer historia. Mientras los locales están a un solo punto de la cuarta posición que da pleno derecho a disputar la Fase de Ascenso; el ruña está igualado a puntos con la Peña Sport en la pelea por el título de liga. Dos logros que no han conseguido hasta la fecha. El Idoya llega de caer en Subiza después de cinco jornadas sin perder. Además, es el sexto mejor local del grupo, con 36 puntos en 17 partidos en casa. Si quiere dejar atrás a rivales como Oberena, San Juan, Burladés o Cortes, deberá ganar al colíder. El Iruña, por su parte, suma 76 puntos, los mismos que la Peña Sport. Los de Javier Ortigosa encadenan cinco victorias consecutivas y ocho jornadas sin conocer la derrota, en las que ha sumado 22 puntos de 24 posibles. Es, además, el mejor visitante del grupo; y el menos goleado, junto al Cirbonero.

CIRBONERO-SUBIZA

Aunque matemáticamente aún tiene opciones de conseguir el título de liga o la primera plaza en la Fase de Ascenso, lo cierto es que el Cirbonero debe estar pensando ya en la Fase de Ascenso. Este domingo recibirá al Subiza en el San Juan de Cintruénigo a las 18.00 horas, con el arbitraje de Iñaki Osta Lombardo.

El Cirbonero es tercero con 70 puntos, a seis del líder. Pero con 12 de ventaja sobre el cuarto. Así pues, los riberos apenas tienen opciones de poder luchar por el título y la primera plaza en la Fase de Ascenso. Sin embargo, si se confirma que el Iruña no podrá jugar la Fase de Ascenso, los de Cintruénigo la disputarán como segundos. Así pues, los de Sergio Vázquez quieren acabar la temporada a un buen nivel competitivo, para no perder ritmo, pero intentando a la vez no perder futbolistas y recuperar a los que están tocados. Es el equipo menos goleado del grupo y el tercer mejor local. De hecho, sólo ha perdido un partido en el San Juan esta temporada.

RIVER EGA-CANTOLAGUA

A las 18.30 horas se darán cita en Andola River Ega y Cantolagua. El árbitro del choque será Fernando Castillejo. Para los visitantes será un partido vital, mientras que los locales ya han cumplido el objetivo.

El Cantolagua es, sin duda, el equipo que más se juega en este partido de liga. Los de Sangüesa suman 40 puntos y todavía están en claro peligro, puesto que el Lourdes suma 36 puntos y el Corellano 35. Si logra vencer en Andosilla y pierde el Lourdes y el Corellano no ganan, estaría salvado. Aunque no se dieran estos resultados, un triunfo ante el River sería un paso importantísimo hacia la permanencia. Los de Iván Zaratiegui, además, encadenan dos victorias seguidas y tres sin perder. Fuera de casa este año se ha mostrado muy sólido este equipo. Y es que ha sumado más puntos que en casa, 21 por 19. Un River Ega salvado será el rival del Cantolagua en Andola. Los de ‘Chelo’ González ya celebraron la semana pasada la permanencia un año más en la categoría con una importante victoria en Zizur. Este equipo, que no empata desde noviembre sólo ha perdido dos partidos en los cuatro últimos meses en casa. En ese periodo ha conseguido seis victorias en su feudo. El Cantolagua ha encajado 25 goles menos que el River, pero los diez tantos más anotados por los de Andosilla marcan una diferencia de cinco puntos.