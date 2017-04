Tebas: "Todos los fines de semana hay partidos amañados en Tercera y Segunda B"

Actualizada 26/04/2017 a las 17:34

Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, denunció este miércoles en Madrid, durante la mesa redonda sobre la lucha contra la corrupción en el deporte, los constantes amaños de partidos que se dan "todos los fines de semana" en las categorías de Segunda B y Tercera.

"Hay algún fin de semana que de un grupo de Tercera división, de diez partidos acertaría siete resultados", resaltó Tebas durante el debate encuadrado dentro del II Congreso de la Abogacía Madrileña, celebrado en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, y confesó que "todos los fines de semana hay partidos amañados en Tercera y Segunda B", divisiones inferiores del fútbol español.

"Dedicamos 3 millones de euros al año para el control del fútbol aficionado y tenemos una unidad de inteligencia con dos apostadores profesionales", añadió el presidente de la LFP que responsabilizó a la RFEF de no involucrarse en la lucha contra los amaños de partidos. "La Federación, cero. Tienen un problema de falta de concienciación", indicó.

Aunque el abogado considera que en el fútbol profesional no sucede este problema. "Está absolutamente limpio. Pongo la mano en el fuego. Los clubes están absolutamente implicados", aclaró ante un debate que resurge cada año cuando la temporada se aproxima a su final.

Sin embargo, cree que podría "haberse evitado" el reciente caso de amaño en el seno del Eldense, equipo de Segunda B. "Es de libro. Es como si uno va con una metralleta a atracar a un banco", opinó y además adelantó que se van a destapar nuevos casos y cómo actúan las mafias. "Una persona lleva gorra, se la quita y avisa a los jugadores de que sus apuestas entren en el mercado", explicó sobre el procedimiento que se sigue para las apuestas en vivo en el tenis.

Javier Tebas también habló de otros aspectos de la corrupción en el deporte. "Las instituciones del deporte son ámbito de la corrupción, pero con una caja de resonancia mayor y uno de los problemas es la falta de valores y transparencia. Hay cargos de 29 años con un clientelismo absoluto", prosiguió señalando a algunos organismos.

"Sobre la FIFA tengo mi teoría, la buena: se han inventado la idea de la independencia y la no intervención gubernamental. ¿Cómo no va a existir control público? Si hubiese control público no habría corrupción", concluyó.

En la mesa debate también intervinieron Miguel Díaz Román, presidente de la Real Federación Española de Tenis, y Francisco Moreno Carrasco, fiscal de sala de la Fiscalía General del Estado, quienes coincidieron en señalar que el deporte es propicio para que se den casos de corrupción.

"Pasaría por la desaparición de las apuestas a niveles de competición de jugadores que aún tienen pocos recursos", propuso Díaz Román quien entiende que estas personas son "vulnerables" y entran en el juego de las mafias.

Moreno Carrasco dijo que el deporte es un "terreno abonado" para los actos delictivos. "Genera oportunidades materiales e inmateriales. Tenemos unas organizaciones que dejan mucho que desear en transparencia. FIFA tiene una estructura de gobernanza deficiente y en España tenemos algún caso donde alguien lleva 29 años dirigiendo una entidad deportiva. Suena raro como poco", explicó el fiscal.