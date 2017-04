Actualizada 21/04/2017 a las 12:32

El Atlético de Madrid y el Real Madrid se cruzarán, por quinta ocasión y por cuarta temporada consecutiva, en la Liga de Campeones, con un balance favorable para el actual campeón del torneo que nunca ha sido eliminado por su vecino y rival, después de que el sorteo de este viernes haya deparado unas semifinales madrileñas.



El Real Madrid y el Atlético se cruzaron por primera vez en Europa en las semifinales de la edición 1958-59 de la Copa de Europa, marcadas por la igualdad, siendo necesario --ya que no existía el valor doble de los goles fuera de casa-- un tercer choque.



Así, el conjunto madridista, que había ganado las tres primeras ediciones del torneo, se impuso en su estadio por 2-1, con los tantos de Rial y Puskas, de penalti, que dieron la vuelta al inicial de Chuzo, mientras que los rojiblancos ganaron en su casa con un tanto de Collar.



En el 'replay', celebrado en Zaragoza, Di Stéfano y Puskas pudieron con un nuevo gol de Collar y posteriormente el Real Madrid se coronaría por cuarta vez en la Copa de Europa al batir al Reims francés por 2-0.



Tuvieron que pasar 55 años para que ambos conjuntos madrileños volviesen a cruzar sus destinos en el Viejo Continente, en la histórica final del 24 de mayo de 2014 en el estadio de Da Luz, en Lisboa. El Real Madrid venció al Atlético por 1-4, pero hubo también mucha igualdad ya que hasta el minuto 93, los rojiblancos ganaban por 1-0 gracias al gol en el primer tiempo de Diego Godín.



Otro central, Sergio Ramos, y también de cabeza, forzó agónicamente la prórroga y ahí, con su rival hundido en la moral y en el físico, los tantos de Gareth Bale, Marcelo y Cristiano Ronaldo sentenciaron la 'Décima' para los madridistas.



El equipo rojiblanco no tuvo que esperar demasiado para la revancha porque al año siguiente se toparon en los cuartos de final del torneo, pero no pudo culminarla, ya que el equipo blanco fue el que se llevó el billete a semifinales por un solitario gol en los compases finales de la vuelta en el Santiago Bernabéu de Javier 'Chicharito' Hernández, después del empate sin goles en el Vicente Calderón.



Finalmente, el cuarto choque fue la final del año pasado en San Siro (Milán) donde el Atlético prolongó su maldición continental al perder de nuevo el título al caer en la tanda de penaltis. Sergio Ramos adelantó al Real Madrid y Yannick Carrasco empató en la segunda parte, mientras que en la prórroga no hubo goles y en los lanzamientos desde los once metros decidió el error de Juanfran Torres.