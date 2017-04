Previa de la jornada 35 de Tercera División

Actualizada 21/04/2017 a las 16:02

Ya en el último mes de competición, muchos partidos adquieren una transcendencia extrema. Incluso alguno de los encuentros de este fin de semana puede resultar dramático para algún equipo. La pelea por el título, por la Fase de Ascenso e incluso por el descenso se mantiene totalmente abierta. La jornada 35 del Grupo XV de Tercera División, además, dará comienzo el viernes a las 20.30 horas.

SAN JUAN-PAMPLONA (viernes, 20.30 horas)

En la Agrupación Deportiva, San Juan y Pamplona juegan una auténtica final para ambos. Será en partido adelantado de la jornada 35, el viernes a las 20.30 horas. El árbitro será David Pérez García.

Los locales encadenan seis jornadas sin perder, cinco victorias y un empate, y se encuentran a cinco puntos de la Fase de Ascenso. Con lo que no tiene margen de error si quieren disputar la quinta promoción de ascenso consecutiva. El San Juan, en casa, sólo ha perdido un partido esta temporada, fue el 3 de septiembre frente al Cantolagua. Siete victorias y ocho empates desde entonces ha sumado el conjunto de Xabi Mata. Enfrente estará el Pamplona, que posee 41 puntos y se encuentra a un pasito de conseguir la permanencia definitiva. Los de Iban Lumbreras encadenan cuatro jornadas sin perder, dos empates y dos victorias. La semana que viene, el Pamplona recibirá a la Peña Sport, por lo que si no quiere meterse de nuevo en problemas, deberá ganar en San Juan.

ARDOI-RIVER EGA (sábado, 16.00 horas)

El Ardoi, con 43 puntos, recibirá al River Ega, con 42, en El Pinar el sábado a las 16.00 horas.El árbitro del partido será Miguel Ángel Vila.

Los de Iban Romo son el cuarto peor equipo de la segunda vuelta con 14 puntos. Aunque tiene la permanencia prácticamente cerrada. El Ardoi encadena tres derrotas consecutivas en casa. Por su parte, el River Ega suma un punto menos y tampoco tiene la permanencia sellada. El conjunto de Andosilla encadena seis partidos seguidos perdiendo. Ambos equipos quieren alcanzar cuanto antes los 45 puntos para intentar eludir no sólo el descenso, sino uno o dos puestos de descenso, por si a los equipos de Segunda B no les van bien las cosas en las últimas cuatro jornadas.

El River Ega es el sexto equipo que más goles ha anotado esta temporada, mientras que el Ardoi es el sexto que menos ha marcado. Por otro lado, Andoslla son el segundo que más goles ha encajado en las 34 jornadas ligueras.

VALTIERRANO-CIRBONERO

Un descendido Valtierano rcibirá el sábado por la tarde a un Cirbonero que se ha quedado prácticamente sin opciones de lograr el título de liga. Será a las 16.00 horas con el arbitraje de Iñaki Azanza.

El Cirbonero es tercero en la tabla, pero se ha quedado a seis puntos de Iruña y Peña Sport a falta de cuatro jornadas. Con lo que los de Sergio Vázquez tienen muy difícil luchar por el título. Eso sí, no deben fallar en Las Tejerías si quieren mantener las pocas opciones que les quedan. Los de Cintruénigo, a pesar del empate de la semana pasada en casa, encadenan cinco jornadas sin perder (cuatro victorias y una igualada). Los de Roberto Quílez encadenan cinco derrotas consecutivas en liga y quieren acabar la temporada con la primera victoria de la temporada en casa. Esta será la penúltima oportunidad para el Valtierrano.

SUBIZA-IDOYA (sábado, 16.30 horas)

En Sotoburu, el Subiza recibirá a un Idoya que se encuentra ante un momento histórico. Será a partir de las 16.30 horas con el arbitraje de Imanol Irurtzun.

El Subiza, con la temporada de nuevo cumplida a falta de varias jornadas para el final, recibe al equipo revelación de la temporada en Sotoburu. Los de César Sánchez han cuajado una segunda vuelta verdaderamente espectacular y se encuentra a tres puntos de su mejor marca en Tercera División. La última derrota del Subiza en casa fue el 19 de noviembre ante el Iruña. Desde entonces, los de la Cendea de Galar han encadenado siete victorias y dos empates en su estadio. Por su parte, el Idoya se encuentra en estos momentos en puestos de Fase de Ascenso después de encadenar cinco jornadas sin perder (cuatro victorias y un empate). El Idoya está ante una ocasión histórica para jugar una Fase de Ascenso a Segunda B.

HUARTE-VALLE DE EGÜÉS (sábado 17.00 horas)

Partido fundamental para el Valle de Egüés, que no puede fallar en Huarte si quiere mantener la categoría. El choque dará comienzo en el Nuevo Areta de Huarte a las 17.00 horas, y será dirigido por Miguel Beaumont.

El Huarte ha caído hasta la novena posición, la peor clasificación de toda la temporada. Los de Jaime Sánchez, que han protagonizado una gran campaña, sobre todo la primera vuelta, parecen haberse dejado llevar en las últimas semanas con la permanencia en el bolsillo. Encadenan tres derrotas consecutivas y quieren romper esa dinámica en casa, donde ha dejado escapar 23 de los 48 puntos disputados. Por su parte, el Valle de Egüés acude a la cita muy necesitado de puntos. Los de Jorge Valdivielso suman 40 puntos y están demasiado cerca del descenso directo y del posible descenso por el efecto cascada. Después de dos triunfos consecutivos, el Valle de Egüés encadena tres jornadas sin ganar y no termina de certificar la permanencia. No será una empresa fácil vencer a domicilio, donde sólo ha sumado once puntos esta temporada. Siendo el cuarto que menos ha puntuado como visitante.

CORTES-OBERENA (sábado 17.00 horas)

Interesante duelo entre dos equipos que pelean por acabar el ejercicio entre los cuatro primeros. Y así disputar la Fase de Ascenso. El choque dará comienzo a las 17.00 horas en el San Francisco Javier de la localidad ribera y será arbitrado por Javier Palomo.

El Cortes acude a la cita con 55 puntos, dos menos que Idoya y Burladés, que ahora son cuarto y quinto. Los de ‘Chole’ Cuadal, que llevan tres jornadas sin ganar, no pueden fallar una semana más si quieren mantenerse con opciones hasta final de temporada. En casa es donde más cómodo se ha encontrado este equipo, siendo el cuarto que más ha puntuado como local. Es además, el tercer conjunto que menos goles ha encajado en toda la campaña. Por su parte, Oberena tampoco puede fallar si quiere disputar la Fase de Ascenso, ya que que se encuentra un puesto por debajo del Cortes con un punto menos. Sin embargo, Idoya y Burladés están a sólo tres puntos, con lo que podría alcanzar a alguno de ellos este mismo fin de semana. Los de Íñigo Ardanaz vienen de vencer en casa por 2-0 al Erriberri, rompiendo así una racha de cuatro jornadas sin ganar.

LOURDES-IRUÑA (sábado, 17.30 horas)

En el Luis Asarta de Tudela se darán cita dos equipos en situaciones bien distintas, pero igual de necesitados. El Iruña es colíder y busca el título de liga, el Lourdes es 17º y quiere eludir ese puesto de un posible descenso en cascada. El choque dará comienzo a las 17.30 horas y será dirigido por el colegiado Joseba Gondan.

El Lourdes acude al encuentro en 17ª posición con 36 puntos, tras vencer dos partidos seguidos y tres de los últimos cuatro. Con estos resultados, el conjunto tudelano ha abandonado los puestos de descenso directo y se encuentra a un solo punto del Cantolagua. Los de Carlos Ochoa han ganado sus dos últimos compromisos en casa, donde han sumado la mayoría de los puntos que poseen: 26 de 26. Sin embargo, el Iruña también necesita la victoria, aunque para intentar alcanzar un objetivo bien distinto. Los de Jvavier Ortigosa quieren seguir metiendo presión a la Peña Sport para poder llevarse el título de liga a final de temporada. Los verdes, el segundo equipo menos goleado, encadenan siete jornadas sin perder y cuatro triunfos seguidos. Han sumado, en total, 19 puntos de los últimos 21 posibles.

PEÑA SPORT-BURLADÉS (domingo, 17.00 horas)

Peña Sport y Burladés vivirán en el San Francisco de Tafalla un encuentro muy intenso, por todo lo alto. Ambos se encuentran en situaciones privilegiadas para conseguir el objetivo y ninguno puede fallar, puesto que los rivales están al acecho. El choque dará comienzo a las 17.00 horas del domingo y el colegiado será Francisco Javier López Jiménez.

La Peña Sport es colíder con 73 puntos, pero el Iruña no cede. Los de David Ruiz encadenan cuatro victorias consecutivas y buscarán la quinta para intentar despegarse a su máximo rival. Para ello, intentará hacer valer el factor campo, puesto que en su estadio todavía no ha perdido esta temporada (14 victorias y tres empates). Seis triunfos seguidos lleva la Peña como local en el San Francisco. Este equipo es el máximo goleador del grupo. Por su parte, el Burladés se encuentra empatado a 57 puntos con el Idoya en la cuarta plaza. Sin embargo, Idoya y Oberena se encuentran a sólo un partido de distancia. Los de Elías Tomé vienen de perder en casa el segundo partido de la segunda vuelta, fue frente al San Juan. Fuera de casa, encadena diez salidas sin perder (siete empates y tres victorias), a pesar de que le costó arrancar a domicilio. De los nueve primeros clasificados, es el equipo que más goles ha recibido hasta el momento.

CANTOLAGUA-CORELLANO (domingo, 17.00 horas)

Partido dramático en el Municipal de Sangüesa entre dos equipos que intentan eludir el descenso de categoría separados por sólo dos puntos. El choque dará comienzo a las 17.00 horas del domingo y será dirigido por el trencilla Iker Berjano.

Con la victoria de la semana pasada en el barrio pamplonés de la Chantrea, el Cantolagua puso fin a una racha de cinco jornadas sin ganar y se mantiene fuera de puestos de descenso. Incluso mantiene al Lourdes por debajo. Sin embargo, este es un partido crucial para los de Iván Zaratiegui, que afrontarían los tres últimos encuentros con cinco puntos de ventaja sobre el Corellano de lograr los tres puntos. Por el contrario, si el conjunto ribero se llevara los puntos de Sangüesa, el Cantolagua podría incluso caer a puestos de descenso directo. Los de Tiko Iriarte, tras empatar en casa la semana pasada ante el Ardoi, cayeron en descenso. Suman nueve jornadas sin ganar (seis derrotas y tres empates). El calendario final de este equipo no es del todo malo, puesto que jugará con Erriberri y Valtierrano, pero sería muy importante no perder en Sangüesa para no quedarse a cinco puntos.

ERRIBERRI-TXANTREA (domingo, 17.00 horas)

La Txantrea visita Olite el domingo por la tarde con la confirmación del descenso local en el aire. El colegiado de la contienda será Sergio Chueca.

El Erriberri es penúltimo y este fin de semana podría certificar su descenso de categoría. Si no gana, el conjunto de Olite lo confirmará, e incluso si Lourdes y Cantolagua puntúan también. Así pues, parece un secreto a voces que este equipo estará la próxima temporada en Autonómica. Así pues, la intención es terminar la temporada lo mejor posible en casa, ante su afición, donde ha sumado 17 de los 25 puntos que posee. Es el equipo que menos goles ha marcado esta temporada (23) y el tercero que más ha encajado (60). Enfrente estará la Txantrea, que ya ha hecho la temporada con 45 puntos. Los de Raúl Marco vienen de perder en casa ante el Cantolagua y quieren mejorar la imagen. A domicilio, curiosamente, este equipo ha mejorado mucho en las últimas semanas. De hecho, ha conseguido tres victorias y un empate en las cuatro últimas salidas.