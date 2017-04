Actualizada 14/04/2017 a las 19:58

El internacional portugués y jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo se comprometió a pagar 375.000 dólares a una mujer a cambio de que no le acusara ante la Justicia de EEUU de un supuesto caso de violación, según una información del semanario alemán 'Der Spiegel'.



Según esa publicación, que se remite a documentos de un supuesto acuerdo extrajudicial facilitados al semanario por la plataforma Football Leaks, a cambio de ese pacto la mujer se habría comprometido a callar acerca de lo ocurrido la madrugada del 13 de junio de 2009 en la habitación del hotel de lujo de Las Vegas donde se hospedaba el futbolista.



'Der Spiegel' apunta que, tras solicitar un pronunciamiento a Ronaldo sobre este documento, el abogado muniqués del futbolista, Johannes Kreile, rechazó de forma contundente las acusaciones y advirtió de que recurrirá contra cualquier vulneración de sus derechos personales. Asimismo, el semanario indica que se apremió a la revista a no publicar tales informaciones.



El acuerdo al que se refiere 'Der Spiegel' habría sido firmado en enero de 2010 por el abogado portugués de Ronaldo, Carlos Osório de Castro, bajo la mediación de la Justicia del estado de Nevada.

En el documento se aludía al jugador como "Mr. D.", mientras que su presunta víctima se la identificaba como "Ms. C.".



La redacción de 'Der Spiegel' avanzó hoy estas informaciones, contenidas en el número que saldrá mañana sábado a la venta y relativas a una mujer de Las Vegas que tenía por entonces 20 años.

La revista alemana afirma conocer la identidad real de la demandante y tener asimismo una carta de seis páginas, dirigida en su momento a Ronaldo, en que describía lo ocurrido en esa madrugada, junto con lesiones que presuntamente sufrió.

El pasado mes de diciembre, la revista 'Der Spiegel' coordinó una investigación de la red de medios European Investigative Collaborations (EIC) con documentos de Football Leaks según la cual destacados futbolistas, entre ellos Cristiano Ronaldo, se habrían servido de diferentes sociedades para evadir sumas millonarias en impuestos al fisco.



Al día siguiente de la publicación de esa información, Gestifute, empresa que representa a Cristiano Ronaldo, envió un certificado de impuestos de Cristiano Ronaldo emitido por la Agencia Tributaria española que informa de que el jugador del Real Madrid se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.