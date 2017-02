El Izarra gana contra viento y marea

13/02/2017 a las 06:00

Un gol de Pito desde los once metros en el minuto 75 fue suficiente para derrotar a un Pontevedra que llegó a Estella a no perder y propuso muy poco. Una tarde más el portero local, Aitor Navarro, pasó desapercibido. En los 93 minutos de partido, el Pontevedra solo disparó una sola vez a puerta. La culpa de ello fue el incansable trabajo defensivo de un Izarra, que una vez más, no dejó huecos y trabajó sobremanera, a pesar de las numerosas faltas de la