Los dos equipos más en forma, frente a frente

Actualizada 10/02/2017 a las 21:56

Uno de los partidos más interesantes del momento se vivirá este sábado en Ripagaina, donde se enfrentarán dos de los equipos más en forma del momento, Burladés y Cirbonero. El choque dará comienzo a las 17.30 horas y será dirigido por Francisco Javier Medina Herrera.

El Cirbonero llega a la cita en segunda posición, con 50 puntos, dos menos que el líder, y después de encadenar nueve jornadas consecutivas sin perder. Los de Sergio Vázquez han obtenido 21 de los últimos 27 puntos, fruto de seis victorias y tres empates. Por su parte, el Burladés continúa escalando posiciones y es sexto con 39 puntos, a dos del cuarto clasificado. Los de Elías Tomé enlazan once jornadas seguidas sin conocer la derrota, habiendo cosechado siete victorias y cuatro empates. O lo que es lo mismo, 25 puntos de 33 posibles.

En casa, el Burladés sólo ha perdido un partido esta temporada en 12 compromisos (ocho victorias, tres empates además). Fue ante Oberena el 30 de septiembre, desde entonces ha sumado seis victorias y un solo empate en su feudo. Por su parte, el Cirbonero no ha perdido en sus cuatro últimas salidas, aunque tres de ellas concluyeron en tablas.

En el último lustro, el Cirbonero ha sido capaz de sumar en cuatro visitas a Ripagaina (dos empates y dos triunfos).

El otro de los choques destacados en la jornada 25 será el que mida a Peña Sport y Cortes, tercero y cuarto, en el San Francisco de Tafalla el domingo. El encuentro dará comienzo a las 16.30 horas con el colegiado Iñaki Osta Lombardo como juez.

La Peña Sport recibe al Cortes en la jornada 25 tras caer derrotado en el derbi en Olite y a tres puntos de la cabeza. Los de David Ruiz no se puede permitir el lujo de volver a fallar por segunda jornada consecutiva. Aunque no tendrá un rival sencillo precisamente enfrente. En las últimas ocho jornadas, la Peña Sport ha cedido cuatro empates y una derrota, síntoma de que no está del todo fino el conjunto de Tafalla. A pesar de ello, es el único equipo del grupo que todavía no conoce la derrota en casa esta temporada (nueve victorias y tres empates). Es, además, el equipo más goleador de los 20 con 46 dianas a favor en 24 choques. Por su parte, el Cortes únicamente ha sumado nueve puntos lejos de su estadio, fruto de dos victorias y tres empates en diez salidas. De hecho, sus seis últimas visitas se saldaron con cuatro derrotas, un empate y un solo triunfo. A pesar de ello es el cuarto clasificado con 41 puntos, ocho menos que su rival del domingo. Un triunfo le acercaría a la tercera plaza, mientras que una derrota le dejaría prácticamente sin opciones de alcanzar a los tres primeros clasificados. Únicamente esos tres han encajado menos goles que el Cortes hasta el momento.

Las dos últimas visitas de Cortes a Tafalla se saldaron con triunfo local (2-0 y 3-0). La primera y única victoria del Cortes en el estadio San Francisco fue hace 20 años, en 1997. Desde entonces, la Peña ha conseguido tres victorias y un empate sin goles.

Otro de los partidos interesantes del fin de semana enfrentará a dos equipos inmersos en la pelea por eludir el descenso. Dos conjuntos que querrán acabar con sendas malas rachas de resultados, Lourdes y Cantolagua. Separados, además, por sólo dos puntos. El primero es penúltimo, mientras que el segundo está fuera de descenso. El partido dará comienzo a las 16.30 del sábado en el Luis Asarta y será dirigido por David Lozano Gutiérrez.

El Lourdes encadena nueve jornadas sin ganar en las que únicamente ha sumado un empate y marcado sólo cuatro goles. Con 21 puntos, es el penúltimo clasificado del grupo, aunque se encuentra a un solo partido del Cantolagua, que es precisamente quien marca la permanencia. salir de descenso. Eso sí, el siguiente equipo, el Pamplona, se encuentra a seis puntos ya. Con lo que una derrota podría dejarle lejos de la permanencia. Por su parte, el Cantolagua encadena cuatro jornadas sin ganar, aunque la racha es algo peor, puesto que sólo ha sumado siete puntos de los últimos 42. Encadena seis salidas sin ganar (cuatro derrotas y dos empates). Una derrota dejaría a los de Iván Zaratiegui en descenso por segunda vez en toda la temporada. Mientras que un triunfo le daría oxígeno y podría dejar el descenso a más de un partido de distancia.

La jornada empieza con el Pamplona-Idoya

A las 15.45 horas, en Beitikuntzea abrirá la jornada el Pamplona-Idoya con el arbitraje de Javier Fernández Santesteban. Los locales buscarán alejarse aún más del descenso; los visitantes, no quedarse descolgados del grupo aspirante a la cuarta plaza.

El Pamplona suma 27 puntos, cinco más que el Erriberri, que marca el descenso. A pesar de la derrota frente al líder en Tajonar, en los últimos tiempos, los de Iban Lumbreras había cosechado buenos resultados. Tres victorias y un empate en las cinco jornadas anteriores. Sin embargo, en casa sólo ha obtenido 14 puntos de 33 posibles. Enfrente estará un Idoya que se encuentra en mitad de la tabla con 34 puntos, a siete de la Fase de Ascenso. Los de Oteiza no quieren perder el tren de ese grupo de perseguidores y necesita una victoria para ello. Más aún después de cosechar dos derrotas seguidas. Fuera de casa ha sumado sólo 11 puntos de 36 posibles. Una cifra nada mala para un equipo recién ascendido, pero quizás algo escasa para uno que aspira a estar entre los cuatro primeros. Este partido es uno de los que le puede marcar al Idoya por qué objetivos va a luchar de aquí a final de temporada.

A las 16.00 horas se celebrarán tres partidos: Huarte-Subiza, San Juan-Valtierrano y Ardoi-Erriberri.

En Areta, con el arbitraje de Óscar Garciandia Rosa, el Huarte quiere aprovechar de que el Cortes visita Tafalla para intentar arrebatarle la cuarta posición al conjunto ribero, que está un punto por delante. Para ello, los de Jaime Sánchez deberán vencer en casa al Subiza, que se encuentra en buen momento de forma. El conjunto cebollero todavía no ha perdido en 2017, con tres empates y tres victorias. Por su parte, el Subiza desea continuar creciendo y olvidarse definitivamente de los puestos de descenso. Los de César Sánchez poseen 28 puntos, seis más que el Erriberri después de sumar dos empates y una victoria en las tres últimas jornadas. De hecho, sólo ha perdido un partido de los últimos seis que ha disputado. Un triunfo sería un paso importante hacia la permanencia; una derrota, podría ser un paso atrás importante si logra vencer el Erriberri. Y es que con el resultado ese Lourdes-Cantolagua de esta jornada y con una hipotética victoria de los de Olite, todo se apretaría mucho en la zona de abajo.

El San Juan recibe al colista en la Agrupación Deportiva con Igor Garcés como árbitro principal. Los locales necesitan un triunfo para acabar con una racha de cinco jornadas consecutivas sin ganar (cuatro empates y una derrota) y para volver a engancharse al grupo aspirante a la Fase de Ascenso. En estos momentos posee 32 puntos, a nueve del Cortes. El San Juan sólo ha perdido un partido en casa, aunque ha empatado siete de los 12 compromisos disputados en el barrio pamplonés. Enfrente estará un Valtierrano que viene de empatar contra el Huarte, que era cuarto, aunque encadena 21 jornadas sin conocer la victoria. Posee sólo nueve puntos y se encuentra a 14 puntos de la permanencia. Eso sí, fuera de casa ya ha dado más de un susto esta temporada.

También a las 16.00 horas se disputará el Ardoi-Erriberri en El Pinar, con el arbitraje de Alberto Labiano.

Las necesidades de ambos son bien diferentes. Los locales poseen 35 puntos y buscan acercarse a Oberena, Burladés, Huarte y Cortes para seguir en la pelea por la cuarta posición. Sin embargo, para ello deberá mejorar los resultados de las últimas semanas en casa. Y es que ha cosechado cinco empates, dos derrotas y una sola victoria en casa en los últimos ocho enfrentamientos. La necesidad del Erriberri viene marcada por el descenso. En estos momentos se encuentra a un punto de los puestos de permanencia con 22 puntos. Los de Gamboa necesitan el triunfo, aunque lo cierto es que encadena seis jornadas sin ganar como visitante (cinco derrotas y un empate). No en vano, es junto al Valtierrano el equipo que menos ha puntuado fuera de casa con cinco puntos en once salidas.

El último partido del sábado será el Valle de Egüés-Iruña, que dará comienzo a las 18.00 horas con el arbitraje de David Pérez García.

Un partido muy complicado para el líder, que visita a un Valle de Egüés herido y muy necesitado. Los de Jorge Valdivielso se han visto inmersos en más problemas de los que podían esperar a mitad de temporada y se encuentran a siete puntos del descenso. Además, encadenan una mala racha de resultados, con tan sólo cinco puntos obtenidos de los últimos 24. A pesar de los últimos resultados, este equipo tiene muy buenos jugadores y es capaz de cualquier cosa. El Iruña, por su parte, acude a la cita con 52 puntos y tras haber vuelto a arrebatar el liderato a la Peña Sport. Sin embargo, ya perdió en su última salida, en Burlada, y encadena tres partidos a domicilio sin ganar (dos derrotas y un empate).

Dos partidos, además del Peña Sport-Cortes, para el domingo

A las 16.30 horas se disputarán los tres encuentros del domingo. Además, de ese encuentro que mida a tercer y cuarto clasificado, se celebrarán otros dos partidos más: River Ega-Oberena y Corellano-Txantrea.

En Andosilla, y con el arbitraje de Iker Fernández de Arcaya, tanto River Ega como Oberena pugnarán por los tres puntos. Los locales se encuentran en mitad de la tabla con 30 puntos, mientras Oberena se halla peleando por la cuarta plaza con 37. Este partido podría marcar las intenciones del River, puesto que una victoria le daría opciones a entrar en ese grupo de selectos perseguidores, mientras que una derrota le dejaría prácticamente ya sin opciones de pelear por la cuarta posición. Oberena todavía tiene margen, pero no quiere perder comba frente a Cortes, Huarte y Burladés. Además, si logra los tres puntos, podría ser una jornada propicia, puesto que Burladés y Cortes tienen partidos muy difíciles. Aunque, evidentemente, no lo será menos para el conjunto manguiverde en Andola. Y es que el River ha ganado sus tres últimos partidos en casa y llega herido tras el 7-1 de la semana pasada; Oberena encadena tres salidas consecutivas perdiendo.

Por último, Corellano y Txantrea se enfrentarán en el Ombatillo a partir de las 16.30 horas con Pablo Allo como árbitro de la contienda.

En estos momentos, a pesar de que durante prácticamente toda la temporada ha sido al revés, el Txantrea se encuentra por delante del conjunto ribero. Y es que los de Raúl Marco se encuentran inmersos en la mejor racha de resultados de la temporada, al contrario que los de Víctor Cuartero. El Txantrea ha ganado tres de sus últimos partidos y ha escapado de la zona de peligro, consiguiendo 31 puntos. Además, ha conseguido mantener la portería imbatida en tres de sus cuatro últimos choques. El Corellano, por su parte, se queda con 29 puntos, después de encadenar cinco partidos sin ganar (cuatro derrotas y un empate). Encadena 13 jornadas consecutivas encajando gol en las que ha sumado ocho puntos de 39 posibles.

El Txantrea, además, ha conseguido vencer en sus dos últimas visitas al Corellano en Tercera División (1-3 y 0-2).