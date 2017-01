El Barcelona resuelve con goleada la prueba de Eibar

22/01/2017 a las 23:02

Ficha técnica:



0 - SD Eibar: Yoel; Capa, Dos Santos, Lejeune, Antonio Luna (Christian Rivera, m. 80); Escalante, Dani García; Pedro León, Adrián (Fran Rico, m. 73), Inui (Rubén Peña, m. 77); y Sergi Enrich.



4 - FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto (Aleix Vidal, m. 64), Umtiti, Mathieu, Jordi Alba; Rakitic, Sergio Busquets (Denis Suárez, m. 9), Arda Turan; Messi, Luis Suárez (Paco Alcácer, m. 75) y Neymar.

Goles: 0-1. m. 31. Denis Suárez; 0-2. m. 49. Messi; 0-3. m. 67. Luis Suárez; 0-4. m. 90. Neymar.

Arbitro: José María Sánchez Martínez (Comité castellano-leonés). Amonestó a los locales Escalante, Capa, Sergi Enrich; y a los visitantes Arda Turan,



Incidencias: 6.340 espectadores acudieron al campo de Ipurúa a presenciar un partido de la jornada 19 de Primera División que había sido declarado 'medio día de ayuda al club. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Victor José Barahona y José Valdés, exvicepresidente y exfutbolista del Eibar, respectivamente.

El Barcelona, con una actuación estelar de Leo Messi y un gol de cada uno de sus componentes de la MSN, más el inicial de Denis Suárez, superó con más comodidad de la esperada la prueba de Eibar y cierra con el ánimo alto la primera vuelta.



Los guipuzcoanos, a la quinta, tampoco lograron sacar punto alguno ante un Barcelona que no se descuelga de la pugna por el título frente al Real Madrid y Sevilla.



Los azulgranas eibarreses comenzaron atacando, presionando al rival, como había anunciado su entrenador, José Luis Mendilibar, aunque los blaugranas enseguida se quitaron la presión de encima con su calidad técnica.



El 'tridente' del Barcelona y en especial Leo Messi comenzó a carburar. Así, el astro argentino sacó una falta directa al borde del área en la que el balón salió ligeramente alto por encima de la portería de Yoel.



Antes de ese lanzamiento a balón parado, se produjo una entrada de Escalante a Sergio Busquets, quien se retiró lesionado y fue sustituido por Denis Suárez.



El otro goleador de los catalanes, Luis Suárez, perdonó delante de Yoel ya que remató fuera tras un buen pase de Messi.



Los eibarreses, que comenzaron a dominar el centro del campo aprovechando la ausencia de Busquets e Iniesta (el manchego no viajó a Guipúzcoa al estar lesionado), respondieron con dos disparos lejanos, uno de Escalante que paró Ter Stegen, y otro del japonés Inui que se fue desviao.



Más clara fue la ocasión de Adrián González, quien lanzó un buen tiro desde lejos, pero respondió Ter Stegen con una estirada prodigiosa. Además, el portero alemán volvió a intervenir tras otro lanzamiento posterior.



El Barcelona gozó de otra falta lanzada por Messi, el esférico lo despejó Yoel, recogió el rechace Luis Suárez, quien centró a Rakitic, que cabeceó fuera.



Quien sí acertó fue Denis Suárez -llevaba sólo unos minutos en el césped-, con un tiro raso y ajustado al poste tras una jugada en la que combinaron los blaugranas sin que pudieran frenarles los locales.



En la recta final de la primera parte, los culés volvieron a hacerse con la propiedad del esférico y a crear peligro. Así, Messi volvió a demostrar su calidad con una jugada personal en la que regateó en el área, pero la acción acabó en saque de esquina.



También pudo marcar el brasileño Neymar, pero estuvo atento Yoel para interponerse en su camino. Más clara fue la ocasión de Luis Suárez, quien sólo ante la portería, remató al palo.



En la reanudación los guipuzcoanos comenzaron de nuevo con muchos bríos, aunque sólo acertaron a provocar dos saques de esquina.



En una jugada de calidad entre Messi Y Luis Suárez, aprovechando que Yoel salió en falso, el Barcelona marcó el 0-2 al aprovechar Messi un pase de Luis Suárez.



El Eibar pudo recortar distancias con un cabezazo de Adrián González en el segundo palo a centro de Pedro León, pero el gol fue anulado por fuera de juego.



Los locales, con dos goles en contra, no se rindieron y Adrián volvió a intentarlo con un disparo lejano que paró Ter Stegen.



Sin embargo, volvió a marcar el Barcelona, en una acción en la que Luis Suárez aprovechó un error de Lejeune y logró el 0-3.



Los catalanes estuvieron a punto de marcar de nuevo en una jugada, aunque al final lo impidió Yoel, que metió la mano junto al larguero



El tercer tanto no desmoralizó al Eibar, que siguió intentando recortar distancias. Pedro León pudo hacerlo, pero su disparo fue atajado por Ter Stegen; mientras que un tiro de Escalante se fue alto.



Ya, al final del encuentro, Neymar marcó a placer el definitivo 0-4.