La nieve da paso al frío en Tercera

21/01/2017 a las 06:00

Hasta cinco partidos se disputarán el sábado a las 16.00 horas, el primer horario previsto para la jornada 22. Los tres primeros clasificados, además, lo harán en este mismo horario. Iruña y Cirbonero jugarán en casa, mientras que la Peña Sport lo hará a domicilio, por segunda semana consecutiva.

Precisamente, la Peña Sport visitará El Pinar, donde le espera un Ardoi justo en la mitad de la tabla. El colegiado de la contienda será Javier Palomo.

El segundo clasificado llega a Zizur con la intención de conseguir una victoria que le pueda aupar de nuevo a la primera posición. Y es que el conjunto de Tafalla suma 45 puntos, uno menos que el líder, el Iruña. Los de David Ruiz encadenan cinco jornadas sin perder, aunque tres partidos concluyeron en tablas. Después de cuatro salidas consecutivas sin ganar, la Peña al fin sumó los tres puntos lejos de su estadio la semana pasada en Tudela frente al Lourdes. Así pues, buscará repetir triunfo lejos del San Francisco. Por su parte, el Ardoi desea continuar en el grupo de equipos que pelean por la cuarta plaza. En estos momentos, los de Iban Romo se encuentran a cinco puntos de esta cuarta posición. Extraños son los números que posee este equipo en casa esta temporada, puesto que ha dejado escapar ya la mitad de los puntos en El Pinar (15 de 30).

Defendiendo precisamente el liderato que amenaza la Peña Sport se encuentra el Iruña, que este fin de semana recibirá a un River Ega en forma en Tajonar. El colegiado de la contienda será Igor Garcés.

El Iruña suma diez jornadas sin conocer la derrota en su feudo, Tajonar, donde suman nueve victorias y un empate de forma consecutiva. Los verdes, sin embargo, se han dejado por el camino siete puntos en las cuatro últimas jornadas: una derrota, un triunfo y dos empates en las dos últimas jornadas es el balance de este equipo en las cuatro últimas fechas. El River Ega llega al choque en el mejor momento de la temporada, al menos en cuanto a resultados se refiere. Los de ‘Chelo’ González han ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros y se han impuesto en dos de sus últimas tres salidas. Han dejado ya atrás los puestos de descenso y buscan alejarse todavía más de esos puestos de peligro.

El tercero en discordia es el Cirbonero, que también jugará a las 16.00 horas del sábado, en un horarios poco habitual en Cintruénigo. Se medirá al Txantrea y con la dirección arbitral de Francisco Javier López Jiménez.

Los de Sergio Vázquez se encuentran en tercera posición con 41 puntos, a cinco de la cabeza y a cuatro del segundo puesto. La ventaja sobre el quinto puesto es, en estos momentos, de siete puntos. Así pues, los de Cintruénigo miran hacia arriba. Aspiran a poder pelear el título de liga hasta el final, como ya sucedió la temporada pasada, frente a Iruña y Peña Sport. Para ello deberá vencer en casa al Txantrea y continuar con su dinámica de resultados. El Cirbonero suma seis partidos sin perder y tres victorias consecutivas en su feudo, donde sólo han dejado escapar esta temporada tres puntos de 30 posibles. Este equipo es el menos goleado del grupo, con 12 tantos en 21 jornadas. De hecho, en el San Juan de Cintruénigo únicamente ha encajado tres dianas en diez partidos. El Txantrea llega al choque después de sumar una importante victoria en casa ante el Idoya. Los del barrio pamplonés suman 25 puntos y buscan escaparse de los puestos de peligro. Después de tres salidas sin ganar (dos derrotas y un empate), no será fácil conseguir una victoria ante el tercer clasificado, pero los de Raúl Marco viajarán con esa intención.

El Cortes, que es el quinto clasificado, recibe al Valle de Egüés en casa con la intención de arrebata la cuarta plaza al Huarte. El árbitro del encuentro será Francisco Javier Medina.

El conjunto ribero, tras su derrota de la semana pasada en Beitikuntzea frente al Pamplona, quiere dejar atrás una racha de dos partidos sin ganar y reencontrarse con un triunfo que le permita dormir en cuarta posición. Y es que su máximo rival, el Huarte, jugará el domingo por la tarde. Los de ‘Chole’ Cuadal encadenan cuatro partidos sin perder en casa (tres victorias y un empate). Por su parte, el Valle de Egüés llega al encuentro con la moral por todo lo alto después de endosar una goleada al Erriberri en casa. Los de Jorge Valdivielso están ante una seria oportunidad de engancharse al tren que opta a la cuarta plaza, aunque sólo le vale el triunfo, ya que el empate le dejaría todavía algo lejos.

También a las 16.00 horas se verán las caras Cantolagua y San Juan en el Municipal de Sangüesa. El colegiado del encuentro será Alberto Labiano.

Los locales necesitan un triunfo imperiosamente, puesto que se encuentran un punto por encima del descenso y en el primero puesto de un posible descenso por efecto cascada. Los de Iván Zaratiegui ya se impusieron en su último partido en casa, a pesar de llegan de cosechar una derrota en su visita al Huarte. Sin embargo, curiosamente no es en casa donde más puntos ha sumado este equipo hasta el momento. Y es que en Sangüesa únicamente ha conseguido diez puntos en once partidos. El San Juan se encuentra en mitad de la tabla con 30 puntos, a cinco de la cuarta posición. A pesar de que ha sumado seis empates, no ha perdido en sus últimos nueve encuentros. Los de Xabi Mata, al fin parecen haber encontrado un estilo y una dinámica positiva de resultados. Aunque quizás les haya faltado algo más de fortuna para haber sumado algún punto más. Los verdes también necesitan el triunfo para seguir en el vagón de aspirantes. Tres empates y una victoria es el balance de este equipo en sus cuatro últimas salidas.

Un cuarto de hora más tarde jugarán Subiza y Burladés en Sotoburu (16.15 horas) con el arbitraje de José Javier Apesteguía. Seguramente, allí el viento y el frío se hará mucho más notable que en el resto de encuentros de la jornada.

El conjunto de la Cendea de Galar suma 23 puntos, tres más que el Lourdes, quien marca el descenso. Los de César Sánchez, a pesar del mal inicio de temporada, se encuentran en un buen momento y son un equipo muy peligroso. No en vano, en sus últimos seis compromisos como local, el Subiza ha ganado cuatro y empatado otro. Los cinco puntos que ha dejado escapar de Sotoburu en este periodo han sido frente a Iruña y Cirbonero (primer y tercer clasificados). Enfrente estará el Burladés, que se encuentra posiblemente en el mejor momento de la temporada tras su victoria en casa ante el Valtierrano. Los de Elías Tomé encadenan ocho jornadas sin perder en las que ha han sumado 18 puntos de 24 posibles (cinco victorias y tres empates). Además, suman cuatro salidas sin perder (tres igualadas y un triunfo).

Para las 16.30 horas del sábado hay previstos dos encuentros: Oberena-Lourdes y Valtierrano-Pamplona.

En Pamplona, el sexto clasificado (Oberena) recibirá a un equipo muy necesitado (Lourdes), que acaba de caer en puestos de descenso. El colegiado de la contienda será David Pérez. Los locales encadenan nueve jornadas sin perder en casa (siete victorias y dos empates). De hecho, la única derrota del campeonato en casa llegó en la primera jornada de liga, el 21 de agosto. Los de Íñigo Ardanaz se encuentran a dos puntos del cuarto puesto, claro objetivo este fin de semana. Para ello, deberá vencer después de tres jornadas sin conseguirlo (dos derrotas y una igualada). Enfrente estará un equipo muy necesitado, el Lourdes, que encadena seis derrotas consecutivas y tres jornadas sin marcar. Los de Carlos Ochoa sólo han anotado dos tantos en estos seis partidos y han caído en descenso con 20 puntos. A domicilio, el Lourdes sólo ha conseguido cinco puntos en las diez salidas que ha realizado.

En Valtierra, el colista recibe al Pamplona con el arbitraje de David Lozano. Los locales buscan un triunfo después de una vuelta completa sin ganar. Y es que la única victoria del conjunto entrenado por Roberto Quílez llegó en la jornada 3 precisamente frente al Pamplona. Desde entonces, este equipo ha sumado tres empates únicamente. Eso sí, en las últimas semanas, el equipo ha competido en todos los partidos, aunque sin resultados positivos. El Pamplona, por su parte, ha ganado dos de sus tres últimos partidos. en las últimas once jornadas, el Pamplona sólo ha cosechado dos derrotas, aunque ha igualado seis choques. En estos momentos se encuentra fuera de descenso, pero con sólo tres puntos de ventaja sobre el Lourdes.

Dos encuentros para el domingo.

Erriberri y Huarte se verán las caras en el San Miguel de Olite a partir de las 16.00 horas. El colegiado del choque será Javier Fernández Santesteban.

En Olite, el Erriberri quiere seguir fuerte. Allí precisamente ha ganado tres de sus últimos cuatro compromisos. De los 18 puntos que posee, 14 los ha conseguido en su estadio, ante su afición. Sin embargo, este equipo sigue siendo el equipo menos goleador (16 tantos) y el segundo más goleado (40). Por su parte, el Huarte defenderá la cuarta plaza conociendo los resultados de sus máximos rivales, que jugarán el sábado. Los de Jaime Sánchez suman dos triunfos seguidos, unidos al empate en Tafalla. Prácticamente dobla en puntos a su rival y ha encajado la mitad de los goles.

Por último, el Idoya recibirá en Oteiza al Corellano a partir de las 16.15 horas. Este duelo entre dos equipos ascendidos en junio será arbitrado por Roberto Flores.

A pesar de que estos dos equipos militaban la pasada temporada en la Autonómica, lo cierto es que ambos se encuentran en una cómoda situación en la tabla. El Idoya suma 31 puntos y se encuentra a cuatro puntos de la cuarta plaza. El Corellano, por su parte, posee 29 puntos. El conjunto entrenado por Víctor Cuartero sólo ha ganado un partido de los últimos diez, aunque cinco de ellos concluyeron en tablas. Únicamente Peña Sport e Iruña han sumado más puntos que el conjunto ribero a domicilio (15 puntos). En casa, el Idoya se está mostrando bastante solvente y ya ha sumado 20 puntos. La derrota de la semana pasada frente al Txantrea ha frenado algo sus aspiraciones, pero los de Andoni Alonso continúan mirando los puestos nobles de la clasificación.