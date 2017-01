Berizzo: "Conmigo como entrenador, Orellana no pertenece a este equipo"

Actualizada 17/01/2017 a las 14:40

Eduardo "Toto" Berizzo afirmó este martes 17 de enero que mientras él sea el entrenador del Celta de Vigo el internacional chileno Fabián Orellana, al que ha apartado del grupo, no volverá a vestir la camiseta celeste, una decisión que justificó por "una falta de respeto inaceptable".

"He decidido apartar a Orellana. La decisión está basada en una falta de respeto inaceptable. Mi decisión se la he trasladado al club y consensuadamente decidimos apartarlo del equipo. A partir de ahora el club defenderá sus intereses. Conmigo no pertenece más a este equipo", explicó el técnico argentino en rueda de prensa.

Berizzo reveló que le explicó su decisión a la plantilla y que los jugadores "la han entendido", y evitó comparar este caso con el de Gustavo Cabral, al que en el arranque del curso también apartó del equipo durante una semana, porque "una cosa es la disciplina y otra la falta de respeto".

"La disciplina tiene matices, tiene niveles, penalidades; la falta de respeto no tiene ninguna", manifestó el preparador del Celta, quien confirmó que el club busca en el mercado reforzar la posición que ocupa Orellana.