Homenaje o agradecimiento al fútbol femenino

Actualizada 16/01/2017 a las 09:10

La Federación Navarra de Fútbol aprovechó el largo parón de la Navidad para rendir un homenaje al fútbol femenino. No era para menos al cumplirse el 25 aniversario de la llegada a Navarra de esta modalidad en el ámbito federado, y bien es cierto que nuestras féminas se lo habían ganado a pulso. Fue una apuesta que presentó entonces Iñaki Artola en nuestra Comunidad Foral y que ha ido creciendo y desarrollando con el paso de los años.



Me viene a recuerdo aquella entusiasta plantilla del Lagunak femenino con Lydia Muruzábal, Marta Ozcoidi y Txumi Marticorena, entre otras, tirando del carro y dando ánimos a sus compañeras a superar los momentos difíciles y complicados que le tocó afrontar al equipo de la sociedad deportiva de Barañáin.



Aquellos inviernos fríos, lluviosos y de nieve, sobre un campo de tierra que obligaba a un esfuerzo mayor para mover el balón, que se quedaba clavado en los charcos de agua que se formaban.



Las bonitas y muchas anécdotas vividas en esos largos viajes que les llevó a competir con gran dignidad por la geografía española. Noches de autobús de ida y vuelta para regresar en la madrugada del lunes con la hora justa de incorporarse directamente a sus trabajos o a los estudios universitarios. Se merecían este homenaje aquellas chicas como el club en esa puesta en escena que hoy día ha llevado al fútbol femenino navarro a destacar en la élite nacional.



No obstante, me contaban que la FNF no citó en esa fiesta a una representación del CD Lagunak. ¿Quizá fue por olvido? El homenaje de agradecimiento federativo y el detalle lo merecía tanto o más el club, que fue pionero en Navarra del fútbol femenino y apostó con fuerza por esa aventura que suponía destinar una partida de dinero para afrontar los gastos que conlleva una competición.



Me niego a pensar que este homenaje al fútbol femenino se programara prioritariamente en agradecimiento al importante apoyo que encontró la candidatura de Rafa del Amo de las futbolistas navarras para ganar las últimas elecciones a la presidencia de la Federación Navarra. De bien nacidos es ser agradecidos, reza el refrán…