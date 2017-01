El Espanyol no culminó la remontada contra un Dépor con diez

Actualizada 06/01/2017 a las 22:56

Espanyol y Deportivo firmaron este viernes 6 de enero las tablas (1-1) en un partido en el que ambos equipos regalaron un vibrante segundo tiempo en el que solo les faltó el premio del tanto de la victoria que buscaron con insistencia.

1 - RCD Espanyol: Roberto; Víctor Sánchez (Óscar Duarte, min.84), David López, Diego Reyes, Aarón; Javi Fuego, Jurado; Hernán Pérez (Caicedo, min.74), Salva Sevilla (Melendo, min.74), Piatti; y Gerard Moreno.

1 - Deportivo: Tyton; Juanfran, Albentosa, Sidnei, Navarro; Borges, Guilherme; Bruno Gama (Luisinho, min.85), Çolak, Joselu; y Florin Andone.

Goles: 0-1, min.59: Celso Borges. 1-1, min.62: Gerard Moreno.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (comité vasco). Amonestó a Salva Sevilla (min.27), por parte del Espanyol. Guilherme (min.24), por parte del Deportivo. Expulsó por doble cartulina a Juanfran (min.17 y min. 89)

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga Santander disputado en el RCDE Stadium ante 16.347 espectadores.

Los locales no pudieron estrenar el año con una victoria y se quedaron cerca de la culminar la remontada en los últimos minutos ante un Deportivo, que se adelantó con un tanto de Celso Borges (min.59), al que le penalizó un error de Sidnei que propició el empate de Gerard Moreno (min.62).

Estrenaba el Espanyol el 2017 con el objetivo de olvidar los dos últimos traspiés con los que acabó el 2016, la derrota en el derbi frente al Barcelona y la eliminación de la Copa del Rey a manos del Alcorcón.

Sorprendió Quique Sánechez Flores dando entrada a un casi inédito Salva Sevilla en la medular junto a Jurado, que se situó en la mediapunta, ante un Deportivo, atrevido, que salió con Joselu y Andone como puntas.

Sin embargo, fueron los blanquiazules los que mandaron durante el primer tramo del encuentro. La clarividencia de Jurado y la profundidad de Aarón en la izquierda descolocaron a los gallegos, que perdían el balón con frecuencia.

En éstas, no tardaron en llegar las ocasiones tímidas de los locales. La primera, un preciso centro de Aaron que Gerard Moreno no llegó a conectar. La segunda, más clara, en una jugada en la frontal de Piatti, que conectó un disparo demasiado centrado que Tyton atrapó sin problemas.

Este fue el único disparo entre los tres palos en un primer tiempo en el que el Depor fue mejorando a fuego lento ante la efervescencia de un Espanyol que perdió la chispa cuando el encuentro se endureció.

Vieron cartulina amarilla Guilherme, Juanfran y Salva Sevilla, que pudo ver la segunda en una falta en la frontal en el minuto 37. Un tramo de encuentro en el que los volantes de ambos equipos no consiguieron conectar con los puntas.

En el equipo coruñés solo Çolak, antes del descanso, lo probó con un disparo colocado desde la derecha que salió cerca del poste izquierdo defendido por Roberto, que en el primer tiempo apenas tuvo trabajo.

Tras la reanudación, el encuentro se animó. La circulación del balón de los gallegos mejoró, aunque fueron los catalanes los que, con su fútbol vertical y directo, generaron las ocasiones más claras.

Tuvo el primer tanto Jurado en el minuto 48, quien no pudo conectar una asistencia imprecisa de Gerard Moreno, que condujo demasiado el balón tras aprovecharse de una mala salida del balón de Sidnei.

Respondió rápidamente el Deportivo con un certero zapatazo lejano de Celso Borges que escupió el travesaño ante la sorpresa del guardameta blanquiazul.

Con el encuentro roto, los locales pudieron sacar a relucir sus armas. En éstas, apareció Moreno entre líneas para asistir a Piatti libre de marca que, en el mano a mano con Tyton, no logró superar al guardameta, que salvó el tanto con los pies. Un minuto después, el portero polaco volvió a lucirse en un disparo raso de Jurado, esta vez sacando una mano providencial.

Cuando parecía que el tanto de los locales estaba más cerca que nunca, el Deportivo enmudeció el estadio blanquiazul con un gol a balón parado, una de las mejores armas de los de Gaizka Garitano.

Sirvió Çolak un córner preciso que encontró, sin marca, a Celso Borges que, a pesar de cabecear sin apenas potencia, superó a un descolocado Roberto, que dudó en la salida (0-1, min.59).

Le tocaba remar al Espanyol y la recompensa al esfuerzo llegó apenas tres minutos después (min.62, 1-1). Ayudó un error infantil de Sidnei, que no rechazó un centro sin peligro de Aarón, y un oportunista Gerard Moreno se aprovechó con un control de gacela para plantarse ante Tyton y firmar el empate con un disparo raso.

Con el empate, el partido se rompió todavía más. De ello se aprovechó el cuadro coruñés, que no rehuyó al balón y buscó con más orden que el Espanyol el segundo tanto con Andone y Joselu como jugadores más activos.

Intentó cambiar la dinámica Quique Sánchez Flores dando entrada a Felipe Caicedo y Melendo. El delantero ecuatoriano estuvo cerca del segundo. Sin embargo, no pudo conectar con solvencia la magnífica asistencia de Piatti y Tyton, para evitar sorpresas, despejó a córner.

Tiró de corazón el Espanyol para encontrar el premio de la victoria que a punto estuvo de llegar en el último suspiro. En el lanzamiento de una falta lateral, que propició Piatti y significó la expulsión de Juanfran, Jurado envió el balón al travesaño.

El rechazo fue a parar a los pies de Javi Fuego que, a puerta vacía, no se esperaba el balón y no pudo regalar la victoria a su afición que disfrutó de un segundo tiempo no apto para cardíacos.