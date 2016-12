Medio cuadro de octavos, desvelado

Actualizada 29/12/2016 a las 18:37

Ya se conocen la mitad de los equipos clasificados para los octavos de final del Torneo Interescolar de la Fundación Osasuna. Durante este jueves se ha disputado la última ronda de los primeros ocho grupos del campeonato. Una jornada que ha dejado algunos grupos con una igualdad máxima, y otros donde grandes equipos han presentado su candidatura al título. Uno de estos equipos es Cardenal Larraona, quien se ha clasificado a los octavos de final sin recibir un solo gol en toda la fase de grupos. No será tarea sencilla la de eliminar al conjunto entrenado por Manuel Lasarte. No de forma tan contundente, pero Sagrado Corazón también estará en los octavos de final, equipo que ha ganado y no ha dado pie a dudas en la última jornada con una victoria por 5-0 frente a Bernart Etxepare.

También gracias a dos grandes actuaciones La Compasión y Mendigoiti disputarán la ronda de eliminatorias, ambos habiendo ganando todos sus partidos en sus respectivos grupos. Pese a su sobresaliente fase de grupos, también han tenido que ganar hoy para asegurarse su presencia en los octavos de final. El Hilarión Eslava es otro de los que se ha ganado el privilegio de la clasificación tras tres intensos partidos en los que ha ganado todos ellos por un gol de diferencia. Los de Burlada han sudado la gota gorda para acabar como primeros, ya que han tenido incluso que remontar en el último partido. Ha sido un grupo de lo más complicado en el que se han quedado fuera los dos máximos goleadores, Maren Nanclares de San Francisco, e Imanol Satrústegui de San Miguel de Noain. Mientras tanto, en el último grupo, Doña Mayor y Erreniega han dejado un precioso último partido donde el campeón quedaría clasificado, valiendo el empate para Doña Mayor. Estos han conseguido ganar por 3-2 a los de Zizur y estarán en Tajonar el próximo día 2 de enero.

La edad decide

En dos de los ocho grupos ha sido la edad de los jugadores lo que ha decidido quienes estarán en la siguiente ronda. En el grupo 3, Paz de Ziganda y Mendialdea I Castellano se jugaban entre ellos una plaza. Los de Villava llegaron a los instantes finales ganando por 2-1 hasta que Mendialdea logró el empate que le clasificaba, ya que la edad media de sus jugadores era menor que la de sus adversarios. Lo mismo ha ocurrido en el grupo 4 pero con un final más igualado, ya que se trataba de un triple empate a cuatro puntos. Los implicados eran Irabia Izaga, Jaso IK y Comarcal de Beriain, siendo estos últimos los clasificados para los octavos de final.

RESULTADOS

Jaso IK 1-1 Comarcal de Beriain

Bernart Etxepare 0-5 Sagrado Corazón

Cardenal Larraona 3-0 Lizarra IK

Doña Mayor 3-2 Erreniega

Elorri 2-6 San Miguel Noain

​​​​​​​Hegoalde IK 2-3 San Jorge

​​​​​​​Hilarión Eslava 5-4 San Francisco

​​​​​​​Irabia Izaga 9-1 San Salvador

Liceo Monjardín 1-3 Ermitaberri

​​​​​​​Mendigoiti 8-3 Sª Mº La Real

Paz Ziganda 2-2 Mendialdea I Castellano

​​​​​​​Remontival 3-2 Calasanz

San Cernin 10-0 San Fermín IK

San Pedro 4-6 San Miguel Orkoien

La Compasión 5-0 Iturrama

​​​​​​​Sanducelai 3-5 Vedruna

CLASIFICADOS

Grupo 1: Cardenal Larraona

Grupo 2:Sagrado Corazón

Grupo 3: Mendialdea I Castellano

Grupo 4: Comarcal Beriain

Grupo 5: La Compasión

Grupo 6: Mendigoiti

Grupo 7: Hilarión Eslava

​​​​​​​Grupo 8: Doña Mayor