Gil Marín: "Simeone seguirá este año y el que viene con seguridad"

27/12/2016 a las 16:27

Para la afición del Atlético de Madrid, los Reyes Magos han llegado con diez días de antelación. Lo han hecho, además, por boca de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, que ha 'regalado' a la parroquia rojiblanca la noticia más deseada de estas Navidades: Diego Pablo Simeone continuará en el banquillo del equipo al menos una temporada más.



Preguntado por La Sexta durante la retransmisión del torneo infantil LaLiga Promises, Gil Marín ha sido claro con el futuro del técnico: "Seguirá esta temporada y la que viene con seguridad, y luego espero que muchos más. Lleva cinco años con nosotros y lo razonable es que haga unos cuantos más. Por nuestra parte no va a quedar. Estamos encantados, ya dije en su momento que fue una bendición, tanto para él como nosotros, juntarnos en un periodo de la historia del club".



Ante el mismo micrófono, el consejero delegado rojiblanco ha despejado también las dudas acerca de los plazos del nuevo estadio del Atlético, que podría no estar listo en las primeras semanas de la próxima temporada. "Vamos a jugar el primer partido de Liga del curso que viene en el Wanda Metropolitano, con toda seguridad", ha declarado tajante.



Por último, Gil Marín ha defendido el rediseño del escudo colchonero, que no ha sentado nada bien a gran parte de la afición: "No es un nuevo escudo. Hemos fijado los tres colores que nos representante realmente, rojo, azul y blanco, y han desaparecido cuatro que no nos representan: marrón, verde, negro y amarillo. Y a partir de ahí el resto se ha dejado prácticamente igual. Se ha querido dar mayor relevancia al emblema de la ciudad de Madrid, al oso y el madroño, pero el resto es exactamente lo mismo".