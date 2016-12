Un Chelsea sin Diego Costa mide su dulce momento en el 'Boxing Day'

Actualizada 25/12/2016 a las 17:18

El Chelsea buscará este lunes (16:00 horas) prolongar su dulce momento al frente de la Premier League tras haber conquistado once victorias consecutivas, el récord en la historia del club, en un duelo ante el Bournemouth, equipo situado en mitad de la tabla, mientras que sus perseguidores Liverpool y Manchester City se enfrentan a Stoke y Hull en la jornada del 'Boxing Day'.

El conjunto de Antonio Conte, líder con 43 puntos, recibe al Bournemouth sabiendo que puede batir una nueva plusmarca y quedarse a un solo triunfo del récord histórico que ostenta el Arsenal de 2001/02 al alcanzar las 13 victorias seguidas. Aquellos 'gunners' fueron conocidos como los invencibles, apelativo que empiezan a ganarse los 'blues'.

El combinado londinense afrontará el encuentro con dos bajas importantes: Diego Costa, sancionado, y N'Golo Kante, pieza clave en el entramado tejido por Conte desde que dejara el Leicester el pasado verano. El brasileño, por su parte, es el máximo goleador de la Premier con 13 tantos y ha optimizado su rendimiento en detrimento de su comportamiento más agresivo.

Enfrente, en el Bournemoth, no estará su jugador-referencia Nathan Ake, que no puede jugar este partido por la cláusula del miedo. Un partido vital para seguir creciendo en Stamford Bridge y para meter presión al Liverpool, que no jugará hasta el martes cuando reciba al Stoke City.

El técnico 'red', Jurgen Klopp, apostará por Sturridge como titular, pero seguirá teniendo la baja de Coutinho por lesión. Además, el defensa Matip permanece en duda en un Liverpool que tiene en Origi a su hombre-gol tras haber marcado cinco dianas en los seis últimos encuentros. Una excelente garantía en los metros finales para el cuadro de Anfield.

Por su parte, el Manchester City -tercero a ocho puntos del líder- se enfrenta al Hull City, colista de la Premier, y da la bienvenida a Fernandinho, a quien recupera tras sanción, pero no podrá contar con el 'Kun' Agüero, que sigue suspendido. El conjunto de Pep Guardiola perdió su último partido como local, pero acumula únicamente dos derrotas en los últimos nueve de Liga.

EL ARSENAL BUSCA REACCIONAR

Además, el Arsenal busca una reacción ante el West Bromwich Albion para evitar las habituales dudas sobre el equipo londinense cuando supera el primer tramo de la temporada. Los 'gunners' suman dos derrotas consecutivas -ambas fuera de casa- y confían en el Emirates para salir triunfadores este lunes.

Por su parte, el Manchester United de José Mourinho sigue sexto -a 13 puntos del líder- y recibe esta jornada al Sunderland, que solo ha ganado un partido a domicilio este curso, mientras que el Tottenham jugará el martes ante el Southampton para seguir en puestos de competición europea.

PROGRAMA DE LA JORNADA

Lunes 26

Watford - Crystal Palace 13.30 horas.

Arsenal - West Bromwich Albion 16.00.

Burnley - Middlesbrough 16.00.

Chelsea - Bournemouth 16.00.

Leicester City - Everton 16.00.

Manchester United - Sunderland 16.00.

Swansea City - West Ham United 16.00.

Hull City - Manchester City 18.15.

Martes 27

Liverpool - Stoke City 18:15.

Miércoles 28

Southampton - Tottenham Hotspur 20:45.