10/02/2018 a las 06:00

Era el cuarto hombre elegido por el seleccionador José Venancio para lanzar los penaltis que dieron el pase a España a la gran final de este sábado ante Portugal. Por suerte, porque se consiguió la clasificación a la novena final en once ediciones, Rafa Usín no tuvo que tomar la responsabilidad de lanzar. No porque el ala-pívot de Osasuna Magna no quisiera, sino porque era tiempo de celebrar tras los aciertos de Miguelín, Ortíz y Lin. ¡Vaya locura! Llevamos el partido al extremo.

