Javi Eseverri, el gran capitán del Xota, anuncia su retirada

Actualizada 02/02/2018 a las 14:15

El capitán de Osasuna Magna, Javi Eseverri, de 40 años, 20 de ellos en la elite del fútbol sala nacional, ha anunciado este viernes su retirada para el final de la presente temporada al afirmar que "ha llegado el momento de dar un paso atrás", aunque ha precisado que quiere seguir vinculado al club.



El jugador navarro ha comunicado su decisión ante los medios de comunicación en una rueda de prensa arropado por todos sus compañeros, el cuerpo técnico encabezado por el entrenador Imanol Arregui y la directiva presidida por José Antonio 'Tatono' Arregui.



"Esta va a ser mi última temporada en el equipo profesional. Lo venía mascando y rumiando tiempo, y ha llegado la hora de dar un paso atrás", ha declarado Eseverri, jugador de un solo club, el Xota, desde 1995, con el que consiguió el ascenso a Primera División y ha sido subcampeón de Liga y Copa del Rey.



"Sigo estando bien físicamente, pero son muchos años y ha llegado el momento. No sé decir una razón. Mi cuerpo me lo pide y hay que dar el paso. Podía haber seguido, pero el nivel del equipo va a ir a más y cada vez cuesta más. Son 40 años y algún día había que dejarlo", ha explicado.



El jugador navarro ha dicho que se trata de un momento "duro y agridulce", pero ha indicado que asume la decisión "con mucha naturalidad" y tratará de "disfrutar" lo que le queda de carrera esta temporada.



"Quería retirarme estando bien y no arrastrándome. Es un buen momento", ha subrayado Eseverri, quien ha incidido que es importante "saber echarse a un lado y decir basta".



Eseverri ha sido 56 veces internacional con España, subcampeón del Mundo en 2008 y dos veces campeón de Europa (2007 y 2010), elegido mejor ala-cierre de la Liga en 2006, y durante su carrera profesional ha superado un cáncer.



Ha asegurado que no se "imaginaba" todo ello hace 25 años y que "era impensable" haber alcanzado estos éxitos deportivos, pero ha subrayado que por encima de todo se queda "con las personas" y los "comienzos" en el Xota.



Preguntado por el secreto de su juventud, ha señalado que radica en "encontrarte con gente que te lo pone muy fácil, trabajar y dedicación", mientras que sobre su fidelidad al Xota ha dicho que "hay cosas que están muy por encima del dinero".



"Esta es mi casa y aquí estoy feliz", ha precisado sobre las ofertas para haber salido del equipo navarro, al que seguirá vinculado, aunque todavía sin especificar el puesto que ocupará en el club una vez finalizada esta temporada.



El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, ha dicho que es un día "triste para todos" ya que el equipo "pierde su capitán", según ha destacado, "el mejor jugador navarro de todos los tiempos".



"Es una especie en extinción. Se va el jugador más importante de este club y vamos a perder mucho. Va a dejar mucha huella y cuando se retire nos daremos cuenta lo que ha sido para el fútbol sala y el deporte navarro", ha afirmado.



Imanol ha señalado que Eseverri "podía jugar un añito más mínimo", pero ha destacado que "se retira estando bien" y "debemos disfrutar de lo que nos queda de él".



"Ha sido un placer tenerlo a mi lado como capitán y como prolongación de este escudo, y como máximo exponente de los valores que queremos transmitir", ha afirmado el técnico navarro.



El presidente del club, José Antonio 'Tatono' Arregui, ha manifestado que Eseverri "es un ejemplo" que ha servido "de acicate y motivador" para un proyecto "que empezó hace 40 años", y ha agregado que "seguirá siendo sumamente importante" en Osasuna Magna.

Te recomendamos

Te recomendamos

Selección DN+