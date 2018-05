Aspil Vidal quiere dar la sorpresa contra uno de los favoritos

Actualizada 11/05/2018 a las 21:58

El Aspil Vidal Ribera Navarra comienza este sábado la eliminatoria de cuartos de final por el título de Primera División de fútbol sala ante un Movistar Inter que es claro favorito como campeón de la Liga regular y campeón de Europa (19.00 horas en el Ciudad de Tudela).

"Desde que yo estoy en el Aspil Vidal solo hemos conseguido empatar. Alguna vez tiene que ser la primera vez que le ganemos", afirmó el entrenador del equipo ribero, José Lucas Mena 'Pato'.

"Ellos saben que somos un equipo peligroso, que tenemos recursos y los aprovechamos al máximo. Además contamos con una afición que está continuamente apoyándonos. Sabemos que jugar el playoff es un premio pero no pero no para que pase desapercibido si no para intentar dar la sorpresa y pasar a la siguiente fase", añadió.

Pato, en declaraciones a la página web del club, destacó que "se puede ganar al Movistar Inter". "Nosotros somos valientes. Hemos jugados dos partidos con ellos esta temporada y han logrado ganarlos en los minutos finales, pero si somos capaces de aguantar y de llegar al final con nuestras opciones y ponernos por delante ellos saben que somos un equipo peligroso", manifestó.

