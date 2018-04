Dominio, susto y victoria de Osasuna Magna

14/04/2018 a las 06:00

Osasuna Magna vivió ayer varias sensaciones en un mismo partido. Se fue al descanso con un resultado favorable de 1-5 tras dominar en la primera parte. Sin embargo, el Naturpellet Segovia reaccionó hasta el 5-6 que metió el susto en el cuerpo de los jugadores del equipo navarro. Sin embargo, el ala-pívot madrileño, Rafa Usín, sentenció el encuentro con dos goles a puerta vacía. El conjunto de Imanol Arregui suma así su undécimo triunfo a domicilio de los catorce disputados. Suma, también, dos empates y una derrota como visitante.

La victoria le hace auparse a la ansiada cuarta plaza a la espera de que juegue hoy (17 horas) el Jaén Paraíso Interior ante el Movistar Inter en Torrejón de Ardoz.

El Naturpellet Segovia llegó a la cancha con cierta tranquilidad tras conseguir la permanencia matemática gracias a su victoria ante el Catgas Energía y su empate con el Movistar Inter. Los navarros saltaron a la pista con superioridad y un gran juego de balón. Los segovianos trataron de despertar y realizar jugadas peligrosas que asustaron al equipo visitante. Pero Eric Martel llegó, en el minuto 4, a puerta con una buena transición del balón al contraataque que acabó en el fondo de la portería.El segundo tanto llegó un minuto después a cargo de Álex Llamas.

El primer tanto de los locales, con un gol de Álvaro López en el minuto 7, dio cierta esperanza a los segovianos. Pero los navarros supieron aprovechar muy bien las contras de esta primera parte, que mataron al Naturpellet Segovia. En el minuto 19, Llamas logró un nuevo tanto en el que Carlos Muñoz se quedó solo a la hora de defender la portería de Alberto. El siguiente tanto lo marcó Araça, en una espectacular contra, que regateó al portero segoviano para dejar la portería vacía y marcar. A 19 segundos del final de la primera parte, Víctor hizo el 1-5.

En la segunda parte, el Naturpellet llevó el peso del partido e intentó buscar huecos para poder acercarse en el marcador. Con la entrada del portero Cidao, ganó un jugador en ataque pues comenzó a jugar con sus compañeros para intentar lograr algún tanto. Sin embargo, en el 29, un tiro de Roberto Martil pilló a Cidao en el campo contrario y la pelota se escapara hasta la portería segoviana para el 1-6.

De lanzamiento de falta, Javi Alonso consiguió marcar el segundo tanto segoviana. Y más se acercaron cuando Carlos Muñoz encajó el tercer tanto en el minuto 33. Comenzó el resurgimiento del Naturpellet Segovia y Buitre marcó el cuarto tanto. La estrategia dio sus frutos, y a cinco minutos de finalizar el partido, el segoviano Sergio encajó el quinto gol que dejaba a los locales pisando los talones de los navarros. Pero en el último minuto, Rafa Usín marcó el séptimo y octavo tanto navarro y último del encuentro.

Imanol Arregui “El partido se nos ha podido complicar”



El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, indicó que se vieron dos partes diferentes en el partido. “En la primera parte hemos sido superiores, pero no tanto como refleja el marcador. Hemos aprovechado bien las contras y hemos estado bien ordenados. La mayoría de los goles los hemos marcado a portería vacía y en jugadas elaboradas. En la segunda parte, no me ha gustado como ha comenzado y el partido se nos ha podido complicar. En un par de goles, nos han pillado en defensa y una pérdida de balón no ha costado el 5-6 y hemos sufrido porque hemos estado quizás demasiado relajados. Lo hemos hablado en el descanso. Segovia está haciendo una gran campaña. Siempre es complicado la primera temporada cuando asciendes y lo están haciendo muy bien. Espero venir muchos años más aquí”.

