Tras la Copa de España, Osasuna Magna recibe al Barcelona en Anaitasuna

Actualizada 23/03/2018 a las 08:16

Para Osasuna Magna y Barcelona Lassa, la ilusión de la Copa de España se esfumó en la primera canción tras sendas eliminaciones a manos de Inter Movistar y Ríos Renovables, respectivamente. La pareja de baile para los navarros fue la peor posible, el campeón de todo y favorito que acabó rendido en la final ante un sorprendente Jaén Paraíso que asaltó el Wizink Center. La despedida azulgrana fue todavía más dolorosa al caer en la tanda de penaltis ante el cuadro maño. A pesar de ello, la competición sigue su curso y tanto navarros como catalanes se enfrentan este viernes en un partido por todo lo alto.



Osasuna Magna no quiere perder de vista la estela de las tres grandes potencias nacionales y, tras conseguir el récord histórico de puntos en la primera vuelta, el sueño por redondear la temporada regular sigue intacto. Tras 24 jornadas son cuartos y acumulan 49 puntos, cinco menos que su rival de este viernes. El Barcelona tratará de conseguir una victoria y aprovechar un tropiezo en el partido estrella de la jornada donde El Pozo, segundo, recibe el domingo al Inter Movistar, primero.



El objetivo del cuadro navarro es menor, pero igual de ambicioso: mantener la cuarta posición para tener el factor campo a favor. Para ello tienen seis jornadas por delante y un Jaén Paraíso que les pisa los talones en la quinta plaza con tres puntos de diferencia.



LA ENFERMERÍA, VACÍA



El técnico Imanol Arregui podrá contar con toda la plantilla después de varias semanas con jugadores tocados. El capitán, Javi Eseverri, viajó entre algodones a la cita copera en Madrid, pero ya se encuentra en perfectas condiciones para retomar el pulso liguero. De hecho, tendrá que haber un descarte antes del partido, algo que no sucedía en casi toda la temporada.



El Barcelona, que se desplazará este viernes hasta la capital navarra, cuenta con la novedad del ala Sergio Lozano, tras lesionarse en el Europeo hace mes y medio. El que no estará será Dyego, con problemas en la rodilla derecha. El técnico catalán también ha hecho dos descartes, que finalmente han sido Rafa López y Adolfo.

Plaza: “Hay que ganar para aspirar a los primeros puestos”



El técnico del Barcelona Lassa, Andreu Plaza, firmó su renovación este jueves con el cuadro catalán hasta 2020. Tras el varapalo que sufrió su equipo en la Copa de España, los azulgrana visitan Pamplona con la idea de seguir su racha triunfal en liga y acercarse a los dos primeros puestos. “Se acabó el duelo por la Copa. Ahora vienen dos partidos vitales contra Osasuna y Movistar Inter y es importante ganar para seguir aspirando a los dos primeros puestos de la liga regular. Todavía aspiramos a tres títulos y estamos preparados física y mentalmente para afrontar lo que viene”, confesó el técnico catalán en rueda de prensa.

Imanol Arregui quiere “luchar por la cuarta plaza”

Tras la eliminación copera en cuartos de final ante el Inter Movistar, el técnico de Osasuna Magna ya ha pasado página y se centra en la competición doméstica. “Fastidia porque siempre queremos más, pero el equipo hizo un buen partido. No estuvimos acertados de cara a puerta y ya está. Ahora hay que centrarse en la liga y mentalizarnos que quedan seis partidos y queremos mantener la cuarta plaza”. Una posición que, según Imanol Arregui, sería un premio para equipo y afición. “Tendríamos el factor campo a favor y vamos a luchar por ello. Jaén está a un partido y tiene mejor average, por eso no nos va a permitir ningún error. No va a ser nada fácil”. El técnico de Irurtzun espera un Barcelona dolido. “Es un rival imponente con una plantilla descomunal y que vendrán enfadados tras la Copa. Me gustaría un partido con pocos goles y donde seamos valientes”.

