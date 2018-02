25/02/2018 a las 06:00

Fue un derbi atípico. Desde el principio. Por primera vez, Javi Eseverri, capitán de Osasuna-Magna, cambió los pitos por una gran ovación durante el homenaje a toda su carrera que un polideportivo Ciudad de Tudela lleno hasta la bandera le quiso brindar en la que, posiblemente, fue su última visita.

Apenas dos horas después, el pabellón caía rendido a Osasuna Magna después de apagara el infierno naranja a base de goles. Concretamente, siete, los que le endosó a un Aspil-Vidal Ribera Navarra que sólo pudo meter el del honor y volvió a maldecir su falta de pegada, el mal del que no tiene dinero para comprar los goles.

A pesar del resultado, el choque no fue un paseo de los verdes, en los que Bynho logró un póker de 4 goles. La enorme intensidad fue la tónica dominante en los primeros instantes del partido, en los que el Ribera entró mejor y dispuso de su primera ocasión a los 34 segundos con un disparo de Rubi. Tras unos minutos de tanteo, la intensidad fue ganando la pelea al fútbol sala y el partido se fue embarullando. No había fluidez, y las pocas luces que surgían en pamploneses y tudelanos se fundían cuando se enfrentaban a Edu, que cuajó un gran partido en su primer derbi, y Gus.

Así fue hasta que apareció Bynho, cuya luz brilló con continuidad, para anotar el 0-1 tras un largo pase filtrado de Usín. Quedaban 10 minutos para el descanso, y para entonces Magna, sin saber cómo, ya llevaba dos conviviendo con cinco faltas, algo que sólo pudo aguantar medio minuto más, lo que tardó en hacer la sexta. Pero el Aspil no dispone de un especialista desde los 10 metros, y Sepe se topó con Edu en su disparo.

0-4 EXCESIVO AL DESCANSO

Osasuna tomó más control, pero fue Pedro el que tuvo la ocasión para empatar. Después llegó un nuevo mazazo para los naranjas, que vieron como Bynho, tras dejar atrás a su par, centró para que Álex Llamas, que se estrenó como goleador en la LNFS, batiera a Gus.

Era un 0-2 inmerecido, más todavía después de que al Aspil no le pitaran un claro penalti sobre Sergio. Pese a ello, la pelea seguía, hasta que llegó el momento clave. Víctor y David fueron expulsados por doble amarilla tras una pugna antirreglamentaria de ambos. Xota perdía a un jugador importante. El Aspil, a uno transcendental.

Pese a ello, ‘Pato’ fue valiente y sacó el portero jugador, pero Martel ejecutó a los riberos desde larga distancia. Era el 0-3 y quedaba un mundo, pero el Aspil se diluyó hasta la nada, más aún cuando Bynho anotó su segundo, a falta de 4 segundos, cayéndose y rematando mal. A Magna le salía todo.

Tras el descanso, todo el pescado estaba vendido y los puntos, repartidos. El Aspil, muy dolido por los goles, lo intentaba sin fortuna ante un Magna que logró el quinto merced a un Martil muy enchufado en el 31 tras una gran jugada colectiva. ‘Pato’, de nuevo, salió de cinco en busca de un milagro, y Pedro tuvo la primera oportunidad, pero no pudo meterla ni sin portero. El que sí anotó fue de nuevo Bynho, que confirmó su hat-trick tras un disparo lejano sin portero.

Tras este tanto, Sepe consiguió anotar el gol del honor ante un Magna que seguía defendiendo cada balón como si no hubiera nada más allá y que anotó el séptimo, obra otra vez de Bynho, a falta de escasos segundos. Para entonces, Gus la llevaba tres minutos expulsado con roja directa por una mano fuera del área, razón por la que no podrá jugar en Palma.

Selección DN+