Actualizada 17/02/2018 a las 08:15

Nada. No salió nada bien. Lesión de Asier Llamas y expulsiones. El encuentro tuvo para los locales todos los ingredientes negativos que se pueden imaginar. Una mala primera parte de Osasuna Magna le condenó ante un Plásticos Romero Cartagena que ayer jugó mejor sus bazas y se llevó el encuentro del Pabellón Anaitasuna con un resultado de 2-5.

Los primeros instantes de dominio local fueron un espejismo. En el minuto 3, el Cartagena se adelantó en el marcador con el 0-1. Lo marcó Juanpi al sacar una falta. Las imprecisiones, los pases sin control y las pérdidas de balón comenzaron a amontonarse en la estadística de Osasuna Magna.

Tras un error local en el centro de la pista, el Cartagena montó una contra que materializó Rahalí. 0-2, minuto 8. Los locales no dieron muestras de reacción. En el minuto 12, ya acumularon la quinta falta. El 0-3 volvió a ser en una jugada de estrategia. En un saque de esquina, Fernández la empujó dentro. Fue una de las jugadas más desafortunadas porque en ese momento se produjo la lesión del portero Asier, que fue sustituido por Edu.

En el minuto 13, el técnico Imanol Arregui decidió jugar con portero jugador con Eric Martel. Finalmente, dio sus frutos y Dani Saldise hizo el 1-3 en el minuto 17. El paso por el vestuario le vino bien a Osasuna Magna. Los mejores minutos del encuentro fueron los diez primeros de la segunda parte. Se reconoció al equipo local, desdibujado en la primera parte. Pero no logró materializar las numerosas ocasiones que creó.

En un error local, el Cartagena se llevó el balón, montó una contra, Araça se resbaló, salió Edu y Drahovsky se la llevó para marcar el 1-4 a puerta vacía en el minuto 29. De nuevo, a falta de diez minutos para el final, Arregui sacó portero jugador con Martel. En el minuto 38, Araça recibió la segunda amarilla pero a los árbitros les costó mostrarle la roja.

Tras las incesantes quejas locales, el delegado de Osasuna Magna, Txuma Sangüesa, fue también expulsado. El 2-5 definitivo llegó tras un doble penalti. El lanzamiento fue al palo pero, en el rechace, José Carlos no falló.

LA LESIÓN DE ASIER

Tras marcar el Cartagena el 0-3, Asier Llamas quedó tendido en el suelo y se agarró fuerte la mano derecha. No volvió a jugar. Después del encuentro, aseguró que no sabía muy bien cómo se había hecho una herida “bastante profunda” en el dedo anular de la mano derecha. “He ido al segundo palo a parar el balón y creo que ha sido por la fuerza con la que el rival ha golpeado el balón. No paraba de sangrar”, indicó. Al término del encuentro, fue trasladado al hospital para que le hicieran más pruebas y le cerraran la herida. Asier descartó que tuviera roto algún hueso.

Su técnico Imanol Arregui apuntó que será difícil que el portero pueda estar en el próximo partido.

Arregui: "Hemos salido fuera del partido. No éramos nosotros"

El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, se mostró tajante. “No voy a decir nada de los árbitros en lo que resta de temporada. Ya lo dije tras el partido contra Inter allá, por cierto, eran los mismos. No voy a hablar nada de los árbitros. El partido lo hemos perdido nosotros. Hemos hecho una mierda de partido. En la segunda parte, hemos empezado muy bien. En los primeros diez minutos de este periodo, hemos generado más ocasiones que en toda la primera parte, que ha sido lamentable. Hemos estado desordenados. Hemos perdido muchos balones. Han competido mucho mejor que nosotros. Hemos salido fuera del partido. No hemos sido nosotros. Cuando jugamos a lo que cada uno quiere, somos una banda. Hay que hacer autocrítica. El equipo está entrenando muy bien, pero hemos estado horrorosos”, dijo.

