Aunque el Pabellón Anaitasuna está acostumbrado a hacer sufrir a sus aficionados, ya sean del Helvetia o de Osasuna Magna, este martes era un día para dejar los nervios en casa y disfrutar de una tarde diferente con la familia. Alrededor de 800 personas contribuyeron en el cuadrangular solidario organizado por la plataforma ‘Sadar Bizirik’ y con la colaboración de la entidad rojilla y su fundación. A pesar de la fría tarde y la intenta lluvia que cayó sobre la capital navarro, se recaudaron 2.200 euros y 640 juguetes que serán entregados al Banco de Alimentos.

En un torneo de fútbol sala, el Xota demostró sobre la pista su calidad y costumbre a este deporte, para quedar en primera posición tras batir a los rojillos en una intensa final donde las amistades quedaron en un segunda plano. Futbolistas como Roberto Torres, Oier, Unai García o Aitor Buñuel pusieron sobre las cuerdas a las termitas dirigidas por Imanol Arregui hasta el punto de llevar la final a los penaltis tras el empate a dos en los 20 minutos reglamentarios y la prórroga.

El técnico de Irurtzun, competidor nato, apostó por un cinco inicial que perfectamente podía competir contra cualquier equipo de su liga. Los Asier, Araça, Rafa Usín y Roberto Martil se pusieron pronto por delante, pero los tantos de Kike Barja y Javi Flaño, cuando apenas quedaba segundos para el final, alargaron la final. La suerte de los penaltis sonrió al Xota gracias a los goles de Roberto Martil y el cierre brasileño.

DESEMPOLVAR LAS BOTAS

En la primera semifinal, Osasuna superó sin grandes problemas a un combativo y luchador equipo femenino, que no tuvo piedad para vencer por 8-3.

En un Pabellón Anaitasuna un poco desangelado en el inicio, un cabezazo de Oier que casi se cuela en su propia portería levantó a la grada con aplausos y risas. Eduardo Díaz Lasa, el speaker habitual de El Sadar, llevó las batutas de la megafonía intercalando villancicos con canciones habituales del fútbol. Tras unos primeros minutos de clara posesión para las chicas, vestidas ayer de amarillo, fueron cayendo los goles para el equipo masculino. En una temporada complicada para ellos, Miguel Díaz, Aitor Buñuel y Kike Barja se complementaban a la perfección para ser los goleadores de una tarde diferente. Javier Flaño, en dos ocasiones, Oier y Roberto Torres con un precioso tanto sin ángulo se sumaron a una fiesta en la que no hubo perdedores. Izaskun Leoz y Iara Lacosta tuvieron el premio de anotar un gol ante el cuadro masculino, superior lógicamente en envergadura y técnica.

La segunda semifinal enfrentó al Xota con los amigos de Patxi Puñal, veteranas glorias rojillas que tuvieron que dejar a un lado las botas de tacos para calzarse las zapatillas de fútbol sala. “Ha habido mucho réflex y voltaren en el vestuario. Esta gente todavía está en forma y nos han vuelto locos”, bromeó César Cruchaga, que hizo las veces de entrenador y jugó unos minutos de portero. Su antiguo compañero de filas, Patxi Puñal, mostró su satisfacción a pesar de la derrota por 3-0. “Nos han avisado a última hora y no hemos tenido tiempo de compenetrarnos, pero ha sido una derrota digna. No hemos tenido suerte en el sorteo y nos ha tocado contra unos chavales que son muy buenos. El fútbol sala es otro rollo y te vuelven loco con solo intentar seguirles”. Los canteranos Iribarren e Iroitz, además de Rafa Usín tras un disparo de larga distancia fueron los goleadores de los verdes ante unos veteranos que confiaron en la destreza técnica de jugadores como Goikoetxea, Orbaiz, Alfredo o Valdo.

Los cuatro equipos participantes hicieron las delicias de adultos y niños en una tarde marcada por la solidaridad en el Anaitasuna. La victoria fue de todos.

Puñal: “La iniciativa es una gozada, todo ha salido bien”

Patxi Puñal no dudó en llamar a conocidos y amigos como César Cruchaga, José Manuel Mateo o Yanguas para disputar el partido solidario organizado por Sadar Bizirik. “La iniciativa es una gozada, nos hemos podido juntar personas importantes del pasado y de la actualidad por una buena causa y eso es lo importante. En fechas así te quedas con momentos como este de juntarte con buena gente del mundo del deporte. Además, la gente ha respondido así que estamos contentos. en lo deportivo, hemos intentado dar el nivel, pero el Xota ha demostrado su calidad y los chavales nos han vuelto locos”.

Miguel Díaz: “Este tipo de actos se podrían repetir más a menudo”

El jugador de Osasuna Miguel Díaz demostró ayer que no se le da nada mal el fútbol sala y mostró su ilusión por realizar más actividades de este tipo. “Ha sido un acto benéfico interesante, que se podría repetir más a menudo por el hecho de juntar a todos los equipos relacionados con Osasuna. Lo importante es que se han recaudado dinero y juguetes para los niños”. En lo deportivo, el navarro se quedó apenado por el resultado final. “No había jugado nunca con los compañeros, ni el femenino, ni siquiera los del Xota. Ha sido una lástima la derrota en los penaltis, pero eso es lo de menos”.

Nerea Tellería: “El objetivo era la solidaridad y la gente ha respondido”

Nerea Tellería, jugadora de Osasuna Femenino, mostró su alegría por participar en un evento solidario como el de ayer. “Pese a la goleada, ha sido una experiencia bonita y todas estábamos contentas de participar en un evento solidario y poner nuestro granito de arena. Ellos están preparados de diferente manera, son profesionales, los cuerpos son muy diferentes, pero en estos casos creo que el fútbol toma un papel secundario y el objetivo principal era solidarizarnos con la causa y yo creo que la gente ha respondido bien. Eso es lo que vale y, en general, con lo que nos quedamos un poco todas”.

Javi Eseverri: “Ojalá esta fecha se convierta en algo tradicional”

A pesar de no poder jugar por estar lesionado, el capitán de Osasuna Magna Javi Eseverri fue uno más ayer en el evento solidario organizado por Sadar Bizirik. No dudó en vestirse de corto para las fotos y dar indicaciones desde el banquillo como si de un partido se tratara. “Lo hemos pasado muy bien, se trataba de una causa benéfica y ayudar a gente que no tiene recursos a través de dinero o juguetes. Ese era el objetivo, la gente se lo ha pasado bien. Ojalá se vuelva a repetir más años y sea una fecha tradicional para este tipo de iniciativas”.

