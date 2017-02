La Media Maratón de Tudela, contra viento y lluvia

Actualizada 12/02/2017 a las 20:24

El corredor guipuzcoano Beñat Arnaiz Uribarren se ha impuesto en la Media Maratón Estela Navascués de Tudela, prueba incluida dentro del Circuito Solo Runners, y que ha reunido a 652 atletas (432 en la distancia de 21 kilómetros y 220 en la prueba de 10 kilómetros).



La carrera ha estado marcada por la incesante lluvia que ha acompañado a los atletas durante toda la mañana, a la que se han unido unas intensas rachas de viento que han dificultado el tránsito de los participantes.



Pese a ello, Arnaiz, debutante en la cita tudelana, marcó el ritmo de la prueba desde el principio. “Nada más salir me he colocado en cabeza dentro de un grupo de corredores de la prueba de 10 kilómetros. Me he dado cuenta de que era el único de 21 kilómetros que iba allí, pero me he notado fuerte y he mantenido el ritmo hasta el final”, indicó el de Mondragón, quien quiso dedicar su triunfo a la madre de su mujer, fallecida recientemente. “He estado toda la carrera acordándome mucho de ella. Se nos ha ido siendo muy joven y quiero brindarle esta victoria”, explicó Arnaiz.



El guipuzcoano marcó un tiempo de 1 hora, 11 minutos y 3 segundos. Tras él, a 15 segundos de diferencia, entró en la meta ubicada en la plaza de los Fueros el corredor de Remolinos (Zaragoza) José Antonio Muro Supervia, del club Zenit Twinner. El tercer puesto del podio lo ocupó el pamplonés Asier Latxeta Jauregi, del Saltoki Trikideak (1.13.17).



En la categoría femenina, la victoria fue para la pamplonesa Inma Sainz Valer, quien completó el recorrido en 1 hora, 23 minutos y 9 segundos. “He salido con miedo por el viento que soplaba y he intentado meterme en grupitos para protegerme de él. En la segunda parte de la carrera he tirado con fuerza y, sin mirar hacia atrás, he llegado a la meta”, indicó Sainz. La guipuzcoana Izaro Rubio, del Bolitas Anaiak, acabó segunda (1.23.41); mientras que la atleta de Borja (Zaragoza) Arancha Trejo, del Hiru-Herri, logró la tercera plaza (1.28.22).



En la prueba de 10 kilómetros, el vencedor fue el fiterano Iván Acereda (Ribera Atlético Tudela), quien se impuso a su compañero de club, el tudelano Iván Clausín; y al atleta de Tarazona Ricardo Calvo (Running Zaragoza), segundo y tercero, respectivamente.



En categoría femenina, la campeona fue la donostiarra Yolanda Martín (Club Atlético San Sebastián). El segundo puesto fue para la también guipuzcoana Oiana Ortiz, del Tolosa Atlético; mientras que el tercer peldaño del podio se lo quedó la tudelana Leticia Acereda.