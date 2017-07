Laura Sola: "Éste es mi ocio, corro porque me gusta”

04/07/2017 a las 06:00

Hace sólo cinco años que participó en su primera carrera por montaña. Hoy puede decir que es cuarta en la general de la Copa del Mundo Skyrunning en la modalidad Sky Classic (pruebas de menos de 50 kilómetros y al menos 2.000 metros de desnivel). Sin embargo eso a Laura Sola de Miguel no le ha cambiado. “Si digo la verdad no lo sabía, el ranking no es un tema que me preocupe aunque me alegra muchísimo. No me lo esperaba. Disfruto ya sólo con poder salir a competir en la Copa del Mundo, trato de hacerlo lo mejor posible pero aún quedan carreras y sé que, al final, no será mi puesto. Pero bueno... puedo decir que estoy ahí arriba”, apunta la corredora de Uztárroz, de 37 años.

El histórico segundo puesto que logró en el Maratón del Monte Olimpo - cuarta de las once pruebas que componen las series mundiales y disputada en Grecia- le ha aupado a esa posición. “Ni me lo creía. No esperaba poder estar entre las tres primeras en una prueba así. Es el mayor éxito que he tenido. Lo mejor que he conseguido y también lo más bonito”, explica Sola, que este año ya fue primera en la Camille Extreme, segunda en la Media Maratón de Bera, quinta en el Nacional de Kilómetro Vertical en Arredondo (Cantabria) y 12ª en la Maratón Zegama-Aizkorri.

Precisamente, ésa fue la primera de sus pruebas puntuables para la Copa del Mundo. “Voy a tener un verano intenso. Ahora llegan tres pruebas cerca y me gustaría aprovechar -explica-. El 8 de julio correré en Cataluña la Buff Epic Trail, el 30 la Comapedrosa en Andorra y el 26 de agosto la Matterhorn Ultraks en Zermatt (Suiza). Además, con Lurbel iré al Campeonato de España por equipos ese mes. En septiembre hay una prueba en Escocia que no sé si podré ir y la final, en Italia, es el 14 de octubre y me gustaría pero...”.

Un exigente calendario que debe combinar, además, con su trabajo en el Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra y los entrenamientos -sin entrenador y “sobre la marcha”, con sesiones de entre cuatro o cinco días por semana y trabajando el volumen sobre la bicicleta o, en invierno, con esquís-. “Sé que quizá con un entrenador o siendo más metódica me iría mejor. Pero voy al día y estoy contenta. Para mí esto es mi ocio. Lo hago por gusto y porque disfruto. Eso es primordial. Cuando ya no lo haga, lo dejaré”, afirma.

En una competición internacional profesionalizadas, ella se ve obligada a elegir las pruebas más cercanas, descartando otras en China o Estados Unidos por ejemplo. “Para puntuar hay que acabar al menos cinco de las once pruebas. Y para mí, al margen de resultados, ya sería un éxito poder completar esa cifra de carreras. Y si puedo alguna más, feliz. Pero para ir a cada carrera gasto de mis vacaciones, dinero de mi bolsillo y todo eso supone un gran esfuerzo”, asegura la navarra, que corre con el equipo Lurbel y federada por Valencia. “Lurbel me dieron la primera oportunidad de correr en Copa de España y, el año pasado, por primera vez Copa del Mundo. Y eso es algo que agradezco y valoro muchísimo, al margen del trato tan cercano que tienen conmigo”.